Tại phường Sơn Nam, sáng 15/11, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Hưng Yên sẽ tổ chức đấu giá 21 suất đất của UBND phường Sơn Nam.

Cụ thể, 21 suất đất đấu giá cho người dân làm nhà ở thuộc các thửa đất của khu đấu giá trên địa bàn phường Sơn Nam.

Diện tích các suất đất từ 80-218m2. Giá khởi điểm từ 14,5 đến 21,6 triệu đồng/m2, tương đương mỗi suất có giá khởi điểm dao động từ hơn 1,4 tỷ đồng đến gần 3,8 tỷ đồng.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, cơ sở 1 đến 16h30 ngày 12/11.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng, phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa phường Sơn Nam.

Hưng Yên sẽ tổ chức đấu giá 114 lô đất tại các xã Hưng Phú, Hoàn Long và phường Sơn Nam vào giữa tháng 11. Ảnh: Hoàng Hà

Cũng trong sáng 15/11, tại xã Hoàn Long, Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam sẽ tổ chức đấu giá 69 suất đất là tài sản của UBND xã Hoàn Long.

Các suất đất đấu giá thuộc thôn Trương Kênh Cầu và xã Đông Tảo (cũ), xã Hoàn Long. Diện tích các suất đất từ 82,5-133,6m2.

Đơn giá từ 16-22,8 triệu đồng/m2, tương đương mỗi suất đất có giá khởi điểm dao động từ hơn 1,3 tỷ đồng đến trên 2,8 tỷ đồng.

Người tham gia đấu giá cần nộp hồ sơ đến 17h ngày 12/11, tại Phòng Kinh tế - UBND xã Hoàn Long và Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam.

Đấu giá từng suất đất bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng, phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức tại Nhà văn hóa xã Hoàn Long.

Tương tự, tại xã Hưng Phú, Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt sẽ tổ chức đấu giá 24 lô đất là tài sản của UBND xã Hưng Phú.

24 lô đất đều là đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài. Các lô đất đấu giá thuộc khu tái định cư xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (nay là xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên).

Diện tích các lô đất từ 94,5-193,5m2. Giá khởi điểm từ hơn 8,1 triệu đồng đến hơn 9 triệu đồng/m2, tương đương mỗi lô đất có giá khởi điểm dao động từ hơn 773 triệu đến trên 1,5 tỷ đồng.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến 17h ngày 12/11 tại trụ sở UBND xã Hưng Phú và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

Hình thức đấu giá từng lô đất bằng bỏ phiếu trực tiếp 2 vòng tại phiên đấu giá, phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức sáng 15/11, tại hội trường UBND xã Hưng Phú.