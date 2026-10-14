Thuế TP Hà Nội đề nghị người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 chậm nhất vào ngày 2/11. Trường hợp nộp quá hạn, người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp.

Thuế TP Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng đất trên địa bàn, đề nghị thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 đúng thời hạn.

Theo điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ, thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp lần đầu là chậm nhất 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo nộp thuế.

Từ năm thứ hai trở đi, người nộp thuế thực hiện nộp thuế một lần trong năm, chậm nhất vào ngày 31/10.

Riêng năm 2026, do ngày 31/10 rơi vào thứ Bảy, hạn nộp được xác định là ngày làm việc tiếp theo, tức ngày 2/11/2026.

Thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 chậm nhất vào ngày 2/11. Ảnh minh họa: T.K

Thuế TP Hà Nội lưu ý, nếu quá thời hạn mà người nộp thuế chưa nộp đủ tiền vào ngân sách nhà nước, người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Để thực hiện đúng nghĩa vụ, người nộp thuế cần lưu ý các thông tin khi nộp tiền. Cụ thể, tên cơ quan quản lý thu là TP Hà Nội - Thuế TP Hà Nội, mã cơ quan quản lý thu là 1054449. Mã chương được xác định theo mã chương của đơn vị.

Đối với mã tiểu mục, người nộp thuế cần lựa chọn theo loại đất phải nộp thuế, gồm: mã 1601 đối với thu từ đất ở tại nông thôn; mã 1602 đối với thu từ đất ở tại đô thị; mã 1603 đối với thu từ sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; mã 1649 đối với thu từ đất phi nông nghiệp khác.

Tên và mã địa bàn hành chính được xác định theo phường, xã nơi có đất phải nộp thuế.

Mặc dù hạn nộp loại thuế này đã cận kề, nhưng cư dân tại nhiều chung cư ở Hà Nội vẫn lúng túng không rõ sẽ đóng tiền như thế nào.

Cách đây ít ngày, UBND phường Thanh Liệt đã thông báo người dân tại các chung cư trên địa bàn đến trụ sở để cán bộ thuế hướng dẫn cách kê khai và nộp thuế.

Tuy nhiên, lịch làm việc này sau đó đã không diễn ra như kế hoạch. Đến ngày 14/10, cư dân được thông báo tiếp tục chờ.