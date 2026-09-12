Cục Thuế vừa có văn bản trả lời Công ty CP De Heim về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động chuyển nhượng dự án bất động sản.

Theo Cục Thuế, Luật Kinh doanh bất động sản quy định kinh doanh bất động sản là hoạt động nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc bỏ vốn để tạo lập nhà ở, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua...; trong đó có chuyển nhượng dự án bất động sản.

Luật này cũng quy định, chuyển nhượng dự án bất động sản là việc chủ đầu tư chuyển giao toàn bộ hoặc một phần dự án, cùng các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và lợi ích hợp pháp liên quan cho bên nhận chuyển nhượng thông qua hợp đồng.

Giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án bất động sản thực hiện theo quy định của Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15 và Nghị định 181/2025. Ảnh: Hoàng Hà

Về giá tính thuế, Cục Thuế dẫn điểm h khoản 1 Điều 7 Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15, theo đó đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, giá tính thuế là giá bán bất động sản chưa có thuế GTGT, trừ tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất nộp ngân sách nhà nước.

Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 181/2025/NĐ-CP, giá đất được trừ để tính thuế GTGT trong trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất trả tiền một lần, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất và một số trường hợp khác được xác định là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê theo quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (chưa trừ tiền bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng về đất mà người sử dụng đất đã ứng trước, nếu có).

Căn cứ các quy định trên, theo Cục Thuế, trường hợp Công ty CP TKG Taekwang Vina chuyển nhượng dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Hội cho Công ty CP De Heim được xác định là hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.

Do đó, giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án này thực hiện theo điểm h khoản 1 Điều 7 Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15 và Điều 8 Nghị định 181/2025.