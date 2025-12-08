Dịch vụ được mở đăng ký qua website Starlink Korea, với gói dân dụng giá 87.000 won (1,56 triệu đồng) mỗi tháng, cung cấp dữ liệu không giới hạn cùng tốc độ tải xuống khoảng 135 Mbps và tải lên 40 Mbps. Bộ thiết bị đầu cuối có giá 550.000 won (9,87 triệu đồng).

Tuy nhiên, theo giới phân tích, thị trường trọng tâm của Starlink ở Hàn Quốc không nằm trong hộ gia đình. Quốc gia này vốn sở hữu mạng mặt đất thuộc nhóm nhanh nhất thế giới, khi LTE đạt tốc độ trung bình 179 Mbps theo kiểm định của chính phủ.

Do đó, Internet vệ tinh LEO được nhìn nhận là giải pháp bổ trợ cho những khu vực nơi hạ tầng mặt đất không thể bao phủ.

SK Telink là một trong những đối tác của Starlink tại Hàn Quốc. Ảnh: SK Telink

Cơ hội lớn nhất được dự báo đến từ lĩnh vực hàng hải, hàng không và ứng cứu khẩn cấp, nơi các dịch vụ vệ tinh truyền thống vẫn chậm và chi phí cao.

Hàn Quốc đứng thứ năm thế giới về năng lực vận tải biển thương mại, nhưng nhiều tàu vẫn gặp khó trong truyền dữ liệu thời gian thực giữa đại dương.

Với vị trí bay thấp hơn vệ tinh địa tĩnh, mạng LEO giảm độ trễ đáng kể, cải thiện ổn định kết nối cho tàu thuyền và máy bay.

Gói doanh nghiệp của Starlink nhắm đến nhu cầu di động và cố định trên mặt đất, với giá dao động từ 90.000 won (1,6 triệu đồng) mỗi tháng cho 50GB đến 755.000 won (13,5 triệu đồng) cho 2TB. Người dùng có thể mua thêm dung lượng khi cần.

Các gói này đi kèm cam kết chất lượng dịch vụ và ưu tiên băng thông, nhưng tốc độ tối đa sẽ giảm còn 1 Mbps tải xuống và 0,5 Mbps tải lên khi vượt hạn mức.

Hai đối tác địa phương SK Telink và KT Sat sẽ phụ trách triển khai, bán hàng và hỗ trợ kỹ thuật, đồng thời phát triển các gói chuyên biệt cho đội tàu biển, hãng hàng không giá rẻ và cơ quan chính phủ.

Bên cạnh lĩnh vực thương mại, hệ thống LEO cũng được quan tâm trong hạ tầng ứng phó thảm họa.

Do vệ tinh không bị ảnh hưởng khi trạm gốc mặt đất gặp sự cố, kết nối có thể duy trì ngay cả ở vùng núi xa hoặc nơi hạ tầng bị hư hại, theo Viện nghiên cứu Điện tử và Viễn thông Hàn Quốc.

Song Young-geun, phụ trách chiến lược tương lai tại ETRI, nhận định đây không phải sự thay thế mà là bước khởi đầu của một kiến trúc liên kết đa tầng, kết hợp mạng mặt đất và mạng vệ tinh.

Tính đến nay, Starlink vận hành hơn 7.600 vệ tinh và phục vụ trên 8 triệu người dùng tại 115 quốc gia, tiếp tục mở rộng nhanh trong thị trường kết nối băng rộng toàn cầu.

Tại Việt Nam, trong cuộc họp báo thường kỳ tháng 11 của Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Anh Cương, Cục phó Cục viễn thông cho biết; "Starlink đã đi gần đến bước cuối cùng của việc cung cấp dịch vụ".

Sau khi tiếp nhận hồ sơ được doanh nghiệp này hoàn thiện, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan như Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thẩm định hồ sơ. Tinh thần là “xem xét cấp phép trong thời gian sớm nhất”, ông Nguyễn Anh Cương nói.

(Theo Korea Herald)