Han Sara chiến thắng tại quê nhà Hàn Quốc

Sau hơn 8 năm hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, Han Sara ghi dấu chiến thắng đầu tiên tại quê nhà Hàn Quốc khi giành giải Female vocalist to lead 2026 (Giọng ca nữ dẫn đầu) khu vực Việt Nam tại Korea First Brand Award 2026. Giây phút tên mình được xướng lên trên sân khấu Seoul chiều 6/1, giọng ca Do anh si không giấu được xúc động.

Ca sĩ Han Sara

Korea First Brand Award là giải thưởng thường niên uy tín đã đi tới mùa giải thứ 24, tôn vinh nghệ sĩ có sức ảnh hưởng tại Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia. Kết quả được xác định qua khảo sát người tiêu dùng toàn cầu do Diễn đàn Người tiêu dùng Hàn Quốc chủ trì. Mùa này quy tụ nhiều sao hàng đầu như G-Dragon, Jisoo, Rose, Jennie.

Tại lễ trao giải, Han Sara gặp gỡ nhiều sao Hàn như nữ diễn viên Jang Yoon-Ju, biên đạo Kpop Kany. Cô là sao Việt duy nhất đoạt giải lần này, đồng thời trở thành người thứ hai trong dàn Em xinh say hi mùa 1 sở hữu giải quốc tế, sau Phương Mỹ Chi.

Dàn sao khủng hội tụ tại GENfest ở Hà Nội

GENfest Presents MBILLION Hà Nội công bố line up trong mơ với 6 nghệ sĩ hàng đầu: Phùng Khánh Linh, JSOL, RHYDER, Quang Hùng MasterD, Low G và HIEUTHUHAI. Sự kiện sẽ diễn ra 17/1 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - Sân Đông.

HIEUTHUHAI và Phùng Khánh Linh.

Điểm khác biệt cốt lõi của MBILLION là định dạng mini concert riêng cho mỗi nghệ sĩ. Mỗi cá tính được trao toàn quyền làm chủ không gian trình diễn lên đến 50 phút, cho phép hiện thực hóa ý tưởng dàn dựng đầy tham vọng.

Mở màn là Phùng Khánh Linh với phong cách City Pop tinh tế. JSOL mang đến sự chỉn chu trong từng bước nhảy. RHYDER là biểu tượng bứt phá với khả năng chơi nhạc cụ độc đáo. Quang Hùng MasterD khẳng định bản lĩnh ngôi sao toàn năng với những hit triệu view. Low G mang lối chơi chữ đậm chất phố cổ Hà Nội. Quân át chủ bài HIEUTHUHAI trở lại với loạt hit đình đám, giọng hát chín muồi và phong cách cuốn hút.

Tổng đạo diễn Dương Mai Việt Anh cùng ê-kíp thiết kế riêng cho từng ngôi sao một không gian kết hợp nghệ thuật thị giác và công nghệ hiện đại.

MV "Nước mắt cá sấu" của HIEUTHUHAI:

Hơn 1000 người Việt sum vầy trong hội xuân Osaka

Tại công viên Ikuno, Osaka, chương trình Xuân quê hương - Tết đại đoàn kết 2026 thu hút hơn 1000 người gồm cộng đồng người Việt và bạn bè Nhật Bản. Lần đầu tiên, 20 hội đoàn người Việt từ khắp Nhật Bản cùng hội tụ, tạo không khí đoàn kết đầy ý nghĩa. Chương trình do Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai chủ trì, được Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và chính quyền quận Ikuno bảo trợ.

Ca sĩ Lều Phương Anh

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phong phú được tổ chức, nổi bật là triển lãm tranh ảnh giới thiệu văn hóa và du lịch Việt Nam. Hoạt động gói bánh chưng, viết thư pháp, trình diễn áo dài và cổ phục để lại ấn tượng sâu sắc. Nhiều bạn trẻ đi xa hơn 100km để tham dự, thích thú góp phần lưu giữ nét đẹp văn hóa cổ truyền, vơi đi nỗi nhớ nhà.

Ca sĩ Lều Phương Anh và Nguyễn Đình Tuấn Dũng nhiệt tình trình diễn, nhận cổ vũ nồng nhiệt. Lều Phương Anh cho biết bất cứ lúc nào có dịp qua Nhật, cô đều sẵn lòng vì từng du học tại đây và được cộng đồng hỗ trợ rất nhiều.

Minh Phi

Ảnh: NVCC, video: PK