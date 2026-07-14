Cổng TTĐT Chính phủ cho biết báo cáo tại cuộc họp, tình hình ngộ độc thực phẩm có xu hướng gia tăng. Trong 6 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm với 1.573 người mắc và 10 trường hợp tử vong, tăng 23 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, trên toàn quốc xảy ra 12 vụ ngộ độc tại bếp ăn trường học làm 741 học sinh mắc, tăng 9 vụ và tăng 686 học sinh mắc so với cùng kỳ năm trước.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chỉ rõ tình trạng ngộ độc thực phẩm tiếp tục gia tăng, trong đó nhiều vụ ngộ độc xảy ra tại các bếp ăn trường học.

"Đây là thực trạng rất đáng báo động" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Theo Phó Thủ tướng, trường học phải là nơi được chăm lo toàn diện và bảo đảm an toàn nhất cho thế hệ tương lai. Việc để xảy ra các vụ vi phạm về ATTP trong trường học không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thể chất của học sinh mà còn tác động đến chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Nếu không có giải pháp quyết liệt, tình trạng này sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng.

Ngoài ra, công tác quản lý hoạt động kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trên thương mại điện tử và mạng xã hội vẫn còn nhiều bất cập; nguồn lực dành cho quản lý an toàn thực phẩm ở địa phương, nhất là sau khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, còn thiếu cả về nhân lực và kinh phí.

Về nhiệm vụ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh bảo đảm ATTP là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng vì sức khỏe nhân dân, năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng nguồn nhân lực. Bà cho rằng cần xác định niềm tin của người tiêu dùng là mục tiêu cốt lõi, lấy chuyển đổi số và dữ liệu làm nền tảng đổi mới phương thức quản trị.

Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông theo hướng đa dạng, hiện đại, tận dụng tối đa nền tảng số; xây dựng Chương trình truyền thông quốc gia về ATTP... Cùng với đó, bà đề nghị khẩn trương hoàn thiện Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), rà soát đồng bộ các quy định liên quan về tiêu chuẩn, quy chuẩn, quảng cáo và các văn bản dưới luật nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất, hiệu quả.

Đặc biệt, bà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ, triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm, trong đó ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục.

Phó Thủ tướng cho rằng cần siết chặt quản lý bếp ăn trường học, kiểm soát nghiêm nguồn gốc thực phẩm và các điều kiện chế biến, nhằm bảo đảm mỗi bữa ăn của học sinh đều an toàn và đủ dinh dưỡng.

Bên cạnh đó, bà lưu ý về việc cần siết chặt quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của các bộ, ngành và chính quyền địa phương; kiện toàn tổ chức bộ máy, xác định rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, trách nhiệm.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là đẩy nhanh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn thực phẩm theo chuỗi từ sản xuất, chế biến, lưu thông đến tiêu dùng, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương để nâng cao hiệu quả quản lý.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Trong đó, Bộ Công an tiếp tục tập trung đấu tranh, triệt phá các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến thực phẩm.

"Đây là vấn đề rất lớn, liên quan trực tiếp đến sức khỏe, thể chất của con người. Khi đã nói đến nhân tố con người thì đây là vấn đề phải được quan tâm trên hết, trước hết" - Phó Thủ tướng khẳng định.