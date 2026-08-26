Sau khi ăn bánh mì mua tại một hộ kinh doanh ở phường An Khê (Gia Lai) ngày 23-24/8, các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt và phải nhập viện.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Địa phương cần khẩn trương phát thông báo rộng rãi tới cộng đồng. Những ai có triệu chứng nghi ngờ sau khi ăn bánh mì tại cơ sở liên quan báo ngay cho Trạm Y tế xã/phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai cũng được đề nghị chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định nguyên nhân và tác nhân gây ngộ độc; điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị điều tra vụ 146 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở Gia Lai. Ảnh: N. Huyền

Sáng 26/8, Sở Y tế Gia Lai ghi nhận 150 trường hợp bị ngộ độc, trong đó 146 trường hợp đang điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê và 4 trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai. Sức khỏe các bệnh nhân hiện ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng.

Các bệnh nhân có điểm chung là ăn bánh mì mua tại một hộ kinh doanh ở phường An Khê từ tối 23 đến tối 24/8, sau đó xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, chẩn đoán ban đầu nghi ngộ độc thực phẩm.

Trong số những người đến Trung tâm Y tế An Khê cấp cứu có hai cha con chủ hộ kinh doanh trên. Bánh mì bệnh nhân ăn có patê, thịt nguội, ruốc, chả lụa, rau thơm, dưa chuột, ớt xay, sốt bơ trứng, nước tương và thịt heo rim. Cơ quan chức năng đã lấy 12 mẫu thực phẩm tại cơ sở để kiểm nghiệm, hiện chưa kết luận nguyên nhân.