Chiều 31/8, theo ghi nhận của PV VietNamNet, 2 bên đường ven biển Thùy Vân, Bãi Sau tấp nập người và phương tiện qua lại. Lượng khách đến Vũng Tàu tăng mạnh so với ngày đầu kỳ nghỉ.

Phương tiện du lịch tấp nập qua lại trên đường Thùy Vân, Bãi Sau. Ảnh: Q.H

Dưới Bãi Sau, đông đúc du khách đổ xuống tắm biển từ khá sớm, trong tiết trời dịu mát.

Quá trình chỉnh trang trục đường Thùy Vân đã hoàn thành nhiều hạng mục và đưa vào sử dụng nên thu hút lượng lớn du khách đổ về check-in, ngắm cảnh, trải nghiệm.

Bãi Sau đông đúc du khách tắm biển, vui chơi. Ảnh: Q.H

Càng về chiều muộn, lượng du khách từ các nơi đổ về càng đông, các bãi xe đều trong tình trạng quá tải.

Khảo sát một số khách sạn trên tuyến đường gần biển, chủ các cơ sở cho biết lượng khách đặt phòng lưu trú đông hơn một ngày trước, công suất phòng đạt hơn 85%.

Lực lượng dân quân tự vệ phường Vũng Tàu hướng dẫn du khách gửi phương tiện tại bãi giữ xe. Ảnh: Q.H

Chị Nguyễn Thu Hằng (du khách đến từ Đồng Nai) chia sẻ: “Gia đình tôi chọn Vũng Tàu vì đi lại thuận tiện, biển đẹp và không khí sôi động. Dù đông nhưng dịch vụ khá ổn, giá cả không chênh lệch nhiều so với ngày thường".

Anh Trần Văn Bình (trú phường Dĩ An, TPHCM) cho biết: “Tôi đi cùng nhóm bạn, dù bãi biển đông người nhưng an ninh được kiểm soát tốt, có lực lượng cứu hộ túc trực nên khá yên tâm.

Điều tôi ấn tượng là Vũng Tàu nay được chỉnh trang quy mô, tạo nên diện mạo mới và sạch sẽ hơn so với trước đây".

Nhiều du khách tắm biển, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp. Ảnh: Q.H

Du khách trải nghiệm cầu đi bộ ngắm biển, thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân. Ảnh: Q.H

Càng về chiều muộn, lượng người đổ xuống Bãi Sau càng đông. Ảnh: Q.H

Trao đổi với PV, ông Phạm Khắc Tộ - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch phường Vũng Tàu cho biết, hôm nay, phường Vũng Tàu đón khoảng 70.000 lượt khách đến tắm biển, vui chơi, tăng 45.000 lượt so với hôm qua.

Lũy kế trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ là khoảng 95.000 lượt. Công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được đảm bảo.

Với kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, dự kiến lượng khách về Vũng Tàu trong những ngày tiếp theo còn tiếp tục tăng cao.