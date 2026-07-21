Ngày 21/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 39 thanh thiếu niên có hành vi tụ tập điều khiển mô tô, xe gắn máy chạy tốc độ cao, nẹt pô, rú ga, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Những thanh thiếu niên có hành vi chạy xe tốc độ cao, nẹt pô bị bắt giữ cùng phương tiện. Ảnh: CSGT

Theo cơ quan công an, đêm 20/7, trong quá trình tuần tra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện hai nhóm gồm 39 thanh thiếu niên điều khiển 20 mô tô, xe gắn máy tụ tập, di chuyển trên các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt và Nguyễn Đáng.

Các đối tượng liên tục rú ga, nẹt pô, chạy xe với tốc độ cao, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phát hiện lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, nhiều thanh thiếu niên tăng ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các tổ công tác chốt chặn, khống chế các trường hợp vi phạm.

Qua kiểm tra, CSGT lập biên bản xử lý 20 trường hợp, tạm giữ 7 phương tiện và 15 giấy chứng nhận đăng ký xe để phục vụ công tác xác minh.

Theo Phòng CSGT, các trường hợp vi phạm nhiều lỗi như điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn, lạng lách, đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không có giấy phép lái xe, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, tự ý thay đổi kết cấu xe, phương tiện không có gương chiếu hậu, thiếu đèn chiếu sáng, thiếu bộ phận giảm thanh và không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Hiện Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật..