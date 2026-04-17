Ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Phòng Cảnh sát giao thông đã mời làm việc một nhóm thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập, đùa giỡn, chọi bột và chạy xe dàn hàng ngang trên tuyến đường thuộc phường Nguyệt Hóa.

Nhóm thanh, thiếu niên có hành vi đùa giỡn, chọi bột và chạy xe giàn hàng ngang trên đường. Ảnh: Chụp màn hình

Công an làm việc với nhóm thanh niên chạy xe máy đùa giỡn, ném bột vào người đi đường. Ảnh: CACC

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video dài khoảng 20 giây ghi lại cảnh nhiều thanh, thiếu niên điều khiển xe máy vừa di chuyển vừa đùa giỡn, chọi bột trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Clip sau khi đăng tải thu hút nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ, gây bức xúc trong dư luận.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long đã vào cuộc xác minh, mời những người liên quan đến làm việc. Tại đây, lực lượng chức năng phân tích rõ mức độ nguy hiểm của hành vi chạy xe hàng ngang, đùa giỡn khi tham gia giao thông; đồng thời phổ biến các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Cơ quan công an cũng tiến hành trích xuất hình ảnh, kiểm tra thông tin phương tiện và điều kiện của người điều khiển.

Công an tỉnh cho biết, sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, tài liệu, sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông; không tụ tập, đùa giỡn, điều khiển phương tiện gây nguy hiểm trên đường. Gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục con em khi tham gia giao thông.