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Ngày 21/7, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 6 đã bàn giao người điều khiển ô tô có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng trên đường Nguyễn Hoàng cho Công an phường Từ Liêm để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cán bộ CSGT bị ô tô ủn trên đường Nguyễn Hoàng. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, khoảng 8h20 ngày 20/7, trong quá trình làm nhiệm vụ tại nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm), tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 phát hiện ô tô Ford Territory mang BKS 36B-548.XX vi phạm lỗi rẽ trái tại nơi có biển cấm.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xử lý, người điều khiển phương tiện không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe tiến về phía trước, buộc một cán bộ CSGT phải lùi tránh. Sau đó, tài xế lách xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan, đồng thời khai thác hệ thống camera AI để xác minh, truy vết phương tiện và người điều khiển.

Tài xế N. tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Đến khoảng 22h40 cùng ngày, cơ quan công an đã xác định và mời người điều khiển phương tiện đến làm việc. Danh tính người này là T.V.N. (SN 1996, trú tại Thanh Hóa).

Tại cơ quan công an, tài xế này thừa nhận hành vi không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT.