Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 6 đối tượng cùng ngụ tỉnh An Giang để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Các bị can gồm: Văn Công Mới (29 tuổi), Trần Ngọc Lành (29 tuổi), Trần Quốc Toản (36 tuổi), Nguyễn Thanh Long (34 tuổi), Nguyễn Chí Tâm (34 tuổi) và Phạm Trọng Phúc (23 tuổi), tất cả cùng ngụ tỉnh An Giang.

Bốn trong sáu đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Cần Thơ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Văn Công Mới là bạn bè với anh N.H.Đ. Do nhiều lần biết anh Đ. nhắn tin rủ vợ mình đi nhà nghỉ nhưng bị từ chối, Mới nảy sinh ghen tuông và lên kế hoạch cùng vợ và nhóm bạn dàn dựng một màn kịch "bắt quả tang ngoại tình" để chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này đã dụ anh Đ. đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Vị Tân, TP Cần Thơ. Khi bị hại xuất hiện, các đối tượng lập tức khống chế, giả vờ bắt ghen, dùng vũ lực và đe dọa sẽ phát tán thông tin, hình ảnh lên mạng xã hội nếu không giao tiền.

Trước sự uy hiếp về tinh thần, anh Đ. buộc phải đưa 9,9 triệu đồng cho nhóm đối tượng. Sau khi lấy được tiền, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo của bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy xét các đối tượng liên quan. Sau thời gian ngắn, toàn bộ những người tham gia vụ việc bị triệu tập, làm việc và bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Văn Công Mới thừa nhận do ghen tuông nên đã bàn bạc với các đồng phạm dàn cảnh bắt ghen nhằm uy hiếp bị hại để chiếm đoạt tài sản. Số tiền cướp được sau đó bị các đối tượng tiêu xài hết.