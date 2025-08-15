Từ ngày 1/7, theo quy định mới, nhóm đối tượng học sinh, sinh viên được ngân sách nhà nước tăng mức hỗ trợ tối thiểu đóng BHYT lên 50% mức đóng (năm 2024 là 30%) nên tổng số tiền mà đối tượng này thực đóng năm học 2025- 2026 sẽ giảm so với trước đây.

Theo BHXH Việt Nam, học sinh, sinh viên đăng ký thủ tục tham gia BHYT tại cơ sở giáo dục và đào tạo nơi đang theo học và thực hiện theo hướng dẫn.

Tương tự các năm học trước, học sinh, sinh viên được lựa chọn đóng BHYT theo phương thức định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Về mức đóng hằng tháng vẫn bằng 4,5% mức lương cơ sở, tương ứng với số tiền đóng (chưa tính sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước) là 105.300 đồng/tháng, (tức là 1.263.600 đồng/năm).

Theo đó, số tiền tham gia BHYT của học sinh, sinh viên (sau khi đã trừ phần hỗ trợ giảm 50% mức đóng từ ngân sách Nhà nước), cụ thể là:

Đóng 3 tháng: 157.950 đồng (giảm 63.180 đồng so với năm học trước)

Đóng 6 tháng: 315.900 đồng (giảm 126.360 đồng so với năm học trước)

Đóng 12 tháng: 631.800 đồng (giảm 252.720 đồng so với năm học trước).

Lưu ý về thời hạn sử dụng thẻ BHYT

Cũng theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam ngày 15/8, đối với trẻ từ 0 đến 6 tuổi, nếu sinh từ ngày 30/9 trở về trước, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày sinh đến hết ngày 30/9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ sinh sau ngày 30/9, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày sinh đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Đối với học sinh lớp 1, nếu sinh từ ngày 30/9 trở về trước, giá trị sử dụng thẻ BHYT bắt đầu từ ngày 1/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học. Với trẻ sinh sau ngày 30/9, giá trị sử dụng thẻ BHYT từ ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Với học sinh lớp 12, thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm đó.

Còn với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học thuộc cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ từ năm lớp 12 còn giá trị sử dụng. Với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học, thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Năm học 2024-2025, theo thông báo từ Bộ GD&ĐT, cả nước có hơn 25 triệu học sinh, sinh viên. Trong đó, gần 700.000 em ở nhà trẻ, trên 4 triệu trẻ mẫu giáo, trên 8,8 triệu học sinh tiểu học, hơn 6,5 triệu học sinh trung học cơ sở, gần 3 triệu học sinh trung học phổ thông, hơn 21.000 sinh viên cao đẳng sư phạm và trên 2 triệu sinh viên đại học.