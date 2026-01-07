Ngày 7/1, Sở Y tế TPHCM cho biết, Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 vừa thực hiện thành công ca thông tim can thiệp bào thai thứ 13, mở ra cơ hội sống cho thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh nặng ngay từ trong bụng mẹ.

Theo đó, sản phụ N.T.K.Q (24 tuổi, ngụ TPHCM) nhập viện chiều 5/1 trong tình trạng mang thai 27 tuần 6 ngày. Qua siêu âm chuyên sâu, thai nhi được chẩn đoán mắc bệnh lý không lỗ van động mạch phổi (PA-IVS) kèm thiểu sản thất phải mức độ trung bình, với diễn tiến nhanh theo chiều hướng nặng.

Đây là một trong những dị tật tim bẩm sinh hiếm gặp và nguy hiểm nhất. Nếu không được can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sống và phát triển của trái tim sau khi bé chào đời.

"Ca bệnh rất phức tạp, đòi hỏi sự quyết đoán và hành động nhanh chóng. Chúng tôi phải can thiệp ngay để tạo điều kiện cho thất phải tiếp tục phát triển, nếu không em bé sẽ đối mặt với nguy cơ rất cao sau sinh", một bác sĩ trong ê-kíp cho biết.

Sau cuộc hội chẩn khẩn cấp, ê-kíp liên viện gồm Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 thống nhất chỉ định can thiệp nong van động mạch phổi bằng bóng cho thai nhi.

Sáng 6/1, ca phẫu thuật bắt đầu. Các bác sĩ tiến hành gây mê, giãn cơ và giảm đau cho thai nhi qua đường tĩnh mạch rốn. Sau đó, ê-kíp thực hiện chọc kim vào thất phải, luồn dây dẫn qua van động mạch phổi và nong bóng với kích thước 2,5x10mm ở áp suất 12 bar, thực hiện tổng cộng 3 lần.

Các y bác sĩ vỡ òa sau khi thực hiện thành công ca thông tim cho thai nhi 27 tuần tuổi. Ảnh: Sở Y tế

Sau 70 phút căng thẳng trong phòng mổ, hàng chục y bác sĩ vỡ òa khi ca can thiệp tim mạch cho thai nhi đạt kết quả thành công. Kết quả siêu âm ngay sau can thiệp cho thấy dòng máu lên động mạch phổi đã được cải thiện rõ rệt. Sau 4 giờ theo dõi, sản phụ tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, không có biến chứng.

Thai nhi không còn tràn dịch màng ngoài tim và dòng máu qua van động mạch phổi hoạt động tốt. Hiện sản phụ và thai nhi được theo dõi sát sao. Nếu mọi chuyện diễn biến thuận lợi, em bé sẽ chào đời vào khoảng tháng 4 tới.

Đây là ca thông tim bào thai thứ 13 được thực hiện tại TPHCM, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc làm chủ kỹ thuật điều trị tim bẩm sinh phức tạp ngay từ giai đoạn bào thai.

"Thành công của ca can thiệp cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai bệnh viện và trình độ chuyên môn ngày càng vững vàng của đội ngũ thầy thuốc. Đây là minh chứng cho định hướng phát triển y học chuyên sâu, lấy người bệnh làm trung tâm", đại diện Sở Y tế TPHCM nhận định.

Theo thống kê, trên thế giới chỉ có khoảng 20-30 trung tâm y tế có khả năng thực hiện can thiệp tim mạch cho thai nhi. Việc TPHCM làm chủ được kỹ thuật này mở ra hy vọng mới cho nhiều gia đình có con mắc dị tật tim bẩm sinh nặng.

Hơn 30 phút thực hiện ca thông tim bào thai đầu tiên sau khi Bộ Y tế phê duyệt Bệnh viện Từ Dũ phối hợp Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) thực hiện thành công ca can thiệp thông tim bào thai cho thai nhi mắc hẹp van động mạch phổi nặng. Đây là ca đầu tiên được triển khai sau khi Bộ Y tế chính thức phê duyệt danh mục kỹ thuật này.