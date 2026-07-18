Theo chuyên trang hàng không One Mile at a Time, đây là một phần trong chương trình nâng cấp trải nghiệm trên máy bay mang tên Future Onboard Experience (FOX) mà hãng hàng không Đức đang triển khai trên các chuyến bay đường dài.

Những năm gần đây, cuộc cạnh tranh giữa các hãng hàng không không còn dừng ở việc sở hữu ghế ngồi rộng hay khoang hạng thương gia hiện đại. Chất lượng suất ăn và cách phục vụ cũng là yếu tố quan trọng giúp các hãng tạo nên dấu ấn khác biệt.

Với Lufthansa, chương trình FOX hướng tới việc nâng tầm trải nghiệm ẩm thực. Thay vì chỉ hâm nóng và mang thức ăn ra như trước, tiếp viên phải thực hiện thêm nhiều công đoạn như sắp xếp, trang trí và hoàn thiện từng đĩa ăn ngay trên máy bay để món ăn có hình thức hấp dẫn hơn.

Việc trình bày món ăn trên các khoang thương gia ngày càng đòi hỏi cao hơn.

Ảnh: One Mile at a Time

Để làm được điều này, khu vực bếp cần thêm nhiều không gian thao tác. Khó khăn xuất hiện đối với một số dòng máy bay, đặc biệt là Boeing 787 Dreamliner, nơi bếp được thiết kế khá nhỏ.

Lufthansa xác nhận với One Mile at a Time, trong thời gian chuẩn bị bữa ăn đầu tiên ở khoang hạng thương gia, hãng sẽ tạm thời khóa 1 trong 2 nhà vệ sinh dành cho hành khách tại khu vực này, giúp tiếp viên có thêm diện tích để đặt xe đẩy, bày biện thức ăn và hạn chế hành khách đi lại qua khu vực bếp trong lúc phục vụ. Sau khi bữa ăn được hoàn tất, nhà vệ sinh sẽ được mở lại như bình thường.

Lufthansa cho hay, việc khóa tạm thời 1 nhà vệ sinh không gây ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm của hành khách. Hãng cũng chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực đáng kể về quy định này. Phần lớn hành khách ít có nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh trong khoảng thời gian dùng bữa nên việc chỉ còn một nhà vệ sinh hoạt động trong thời gian ngắn được đánh giá là chấp nhận được.

Đổi lại, hãng kỳ vọng chất lượng trình bày món ăn và trải nghiệm phục vụ sẽ được nâng lên rõ rệt.

Lufthansa khoá một nhà vệ sinh để lấy thêm không gian chuẩn bị bữa ăn hạng thương gia. Ảnh: One Mile at a Time

Theo One Mile at a Time, quyết định của Lufthansa phản ánh xu hướng mới trong ngành hàng không cao cấp hiện nay. Các hãng ngày càng chú trọng đến trải nghiệm tổng thể thay vì chỉ đầu tư vào ghế ngồi hay tiện nghi trong khoang.

Tuy nhiên, việc phải hy sinh một phần tiện ích vốn được xem là tiêu chuẩn của hạng thương gia cũng đặt ra câu hỏi liệu hành khách có sẵn sàng đánh đổi sự thuận tiện để nhận lại một bữa ăn được trình bày đẹp mắt hơn hay không.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, câu chuyện cho thấy ngay cả những chi tiết rất nhỏ trên máy bay cũng có thể trở thành một phần trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các hãng hàng không nhằm chinh phục nhóm khách sẵn sàng chi trả cho dịch vụ cao cấp.