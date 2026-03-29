Thị trưởng thành phố Medellín (Colombia) ông Federico Gutiérrez, thông báo cơ quan chức năng đã tìm thấy một thi thể được cho là của Eric Fernando Gutierrez Molina (32 tuổi) - tiếp viên của hãng hàng không American Airlines.

Hiện thi thể đã được chuyển đến cơ quan pháp y tại Medellín để tiến hành các bước xác định danh tính chính thức, tờ People đưa tin 29/3.

Eric Fernando Gutierrez Molina được báo mất tích từ ngày 22/3 trong thời gian quá cảnh tại Colombia.

Thi thể được phát hiện tại khu vực giữa hai thị trấn Jericó và Puente Iglesias. Cha của Molina cũng đã có mặt tại Medellín trong suốt quá trình tìm kiếm con trai.

Ông Gutiérrez cho biết, cuộc điều tra đang có nhiều tiến triển quan trọng. Các nhà điều tra đã có “manh mối rất rõ ràng” về những người có liên quan.

Thông tin ban đầu cho thấy, tối 21/3, Molina đã đi chơi cùng 1 đồng nghiệp nam và 1 đồng nghiệp nữ. Họ gặp 2 người đàn ông và những người này đề nghị chuyển bữa tiệc sang một địa điểm khác.

Người đồng nghiệp nam không đi cùng, nhưng Gutierrez Molina và người đồng nghiệp nữ Andrea đi chơi tiếp. Vài giờ sau, Andrea được tìm thấy trong tình trạng hoang mang và được đưa đến bệnh viện. Cô không nhớ về những gì đã xảy ra.

Đáng chú ý, các cơ quan chức năng cho biết, những người đi cùng Molina có tiền sử sử dụng scopolamine, loại chất còn được gọi là "hơi thở của quỷ", để cướp tài sản. Đây là loại chất có thể khiến nạn nhân mất ý thức hoặc không kiểm soát được hành vi.

Ernesto Carranza, bạn đời của Molina, cho biết cô bắt đầu lo lắng khi không thể liên lạc với Molina vào sáng 22/3. Sau đó, cô phát hiện điện thoại của Molina được định vị tại 2 địa điểm không gần khách sạn nơi anh lưu trú.

Trong khi đó, Sharom Gil, bạn thân của Molina, cho biết lần cuối cùng nói chuyện với anh là vào tối 21/3.

"Anh ấy nói đang quá cảnh ở Colombia và sẽ đi chơi với bạn bè", Gil kể lại.

Cả Carranza và Gil đều bày tỏ sự đau buồn và hoang mang trước sự việc.

Hiện cảnh sát Colombia vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.