Ngày 8/9, Sở Y tế TPHCM kiểm tra đột xuất cơ sở Nha khoa Tuyết Chinh (số 49 đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông) sau khi xuất hiện video bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh hành hung khách hàng ngay tại phòng khám.

Bác sĩ Chinh cho biết bệnh nhân Nguyễn Thị Tiền Th. đến phòng khám thực hiện chỉnh nha từ năm 2021. Đến nay, do không hài lòng với kết quả điều trị, bệnh nhân đã đăng tải nội dung trên mạng xã hội và đến phòng khám đòi lại phí điều trị đã đóng.

Khoảng 14h30 ngày 3/9, bệnh nhân Th. tới phòng khám, yêu cầu lễ tân cho gặp bác sĩ Chinh để trao đổi về việc chưa hài lòng với kết quả niềng răng. Cả hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến sự việc trên.

Cơ sở Nha khoa Tuyết Chinh. Ảnh: L.A

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở cung cấp các giấy tờ pháp lý gồm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0317475115 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp cho Công ty TNHH Nha khoa Tuyết Chinh (đăng ký lần đầu ngày 15/6/2022); Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 41M8032542 ngày 27/10/2016 do UBND quận Gò Vấp cũ cấp. Phòng khám cũng có Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 07501/HCM-GPHĐ ngày 24/4/2019 do bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh phụ trách chuyên môn kỹ thuật.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều sai phạm tại phòng khám: Không bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép; không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép.

Ngoài ra, 3 nhân viên hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám chưa cung cấp được chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Hiện, Sở Y tế TPHCM quyết định tạm đình chỉ hoạt động Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt thuộc Nha khoa Tuyết Chinh.

Công an tiếp tục điều tra vụ ẩu đả xảy ra tại phòng khám nha khoa Tuyết Chinh. Ảnh cắt từ clip

Sáng 8/9, đại diện Sở Y tế đã đến Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn thăm hỏi, động viên bệnh nhân và gia đình sau sự cố. Hiện tại, tình trạng chị Th. tạm ổn định, tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Sở Y tế TPHCM kịch liệt lên án hành vi của bác sĩ Chinh đã hành hung, xâm hại sức khỏe và tài sản của bệnh nhân, cho dù là bất kỳ nguyên nhân nào. Cơ quan này nhấn mạnh việc "mặc áo blouse trắng nhưng lại có hành vi hành hung, xâm hại sức khỏe và tài sản của người bệnh" là hình ảnh phản cảm, không thể chấp nhận được.

Công an phường Hạnh Thông sẽ tiếp tục điều tra và thu thập chứng cứ của vụ việc.

Sở Y tế tiếp tục phối hợp với Công an TPHCM để xác minh vụ việc, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nghiêm trọng về đạo đức hành nghề và vi phạm các quy định chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh.