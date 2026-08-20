Nơi mở cửa, nơi kéo dài thời gian tạm dừng hoạt động

Ghi nhận ngày 19/8, nhiều tiệm kinh doanh kim cương trên các tuyến đường Nguyễn Duy Dương, An Dương Vương (phường An Đông), Võ Văn Tần (phường Bàn Cờ) như Kim Lý, Kim Khiết An Đông, Bảo Trân Jewelry Diamond, Kim Châu, Ngọc Tâm, PJA Diamond & Jewelry... vẫn đóng cửa. Bên ngoài cửa hiệu, các đơn vị này đều thông báo tạm dừng hoạt động để sửa chữa hoặc giải thể.

Tại cửa hàng Ngọc Tâm, Kim Lý hay Ngọc Châu Âu - những cửa hàng có chủ doanh nghiệp bị khởi tố trong vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, dù đã đến thời điểm mở cửa theo thông báo nhưng vẫn chưa hoạt động.

Bên trong chợ An Đông, nhiều quầy sạp vẫn phủ bạt, không khí khá đìu hiu. Các cửa hiệu kinh doanh thêm sản phẩm vàng, đá quý vẫn mở cửa nhưng lượng khách không nhiều.

Nhiều cửa hàng như Kim Lý, Ngọc Tâm, Kim Khiết... vẫn đóng cửa. Ảnh: Thu Hà

Một số thương hiệu liên tục dời thời điểm mở cửa, như thương hiệu Chính Tâm đổi ngày mở cửa từ ngày 17/8 như dự kiến sang ngày 8/9. Trong khi đó, tiệm Kim Châu dự kiến mở cửa trở lại vào ngày 30/7, sau đó lại bất ngờ thay đổi và tiếp tục ngừng hoạt động từ ngày 1/8 cho đến khi có thông báo mới.

Đáng chú ý, một số ít thương hiệu đã mở cửa trở lại sau thời gian thông báo tạm dừng hoạt động, tuy nhiên sức mua chưa khởi sắc.

Đơn cử, thương hiệu Quế Jewelry, đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn đã hoạt động trở lại theo đúng lộ trình thông báo. Ghi nhận vào 11h sáng 19/8, giao dịch tại cửa hàng thưa thớt. Quế Jewelry tạm thời không nhận thu mua các sản phẩm của thương hiệu khác nhằm ưu tiên nguồn quỹ dự phòng để mua lại sản phẩm do cửa hàng bán ra.

Tương tự, thương hiệu Hoàng Thứ Jewelry cũng đã mở đón khách trở lại.

Đối với các thương hiệu kinh doanh vàng bạc, đá quý đang hoạt động, theo khảo sát của PV VietNamNet, giao dịch vẫn khá thận trọng.

Sau hơn một tháng kể từ khi ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab, công ty chuyên kiểm định kim cương tại Việt Nam, bị khởi tố liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, PNJ vẫn duy trì chính sách thanh toán theo lộ trình 5 đợt trong vòng 120 ngày đối với khách hàng có nhu cầu nhận tiền.

Đồng thời, PNJ quy định thời gian nhận giao dịch mua lại 2 tiếng mỗi ngày từ 15h đến 17h ở một số cửa hàng cố định.

Một số cửa hiệu như Quế Jewelry và Hoàng Thứ Jewelry đã mở cửa trở lại. Ảnh: Thu Hà

Niềm tin chưa trở lại, thị trường cần thời gian để hồi phục

Dưới góc nhìn chuyên gia vàng, theo ông Trần Duy Phương, Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Golden Fund, tình hình hoạt động của các cửa hàng kim cương tại TPHCM cho thấy thị trường vẫn ảm đạm và khó khăn.

Ông Phương phân tích, khác với vàng, tính thanh khoản của kim cương khó hơn. Ở thời điểm hiện tại, tâm lý khách hầu như chỉ muốn bán ra. Trong khi đó, cửa hàng kim cương không muốn thu vào, nhất là thu mua ồ ạt sẽ bị áp lực về dòng tiền. Vì thế, nhiều đơn vị chọn cách đóng cửa, một số bán online với mong muốn đẩy hàng ra ngoài.

Sự giằng co này khiến thị trường vẫn chưa thể khởi sắc. Dẫu vậy, theo ông Phương, cơn khủng hoảng hiện nay chỉ mang tính tạm thời.

“Bất kỳ thị trường nào cũng vậy, sau một cuộc khủng hoảng, cần có thời gian để mọi thứ lắng dịu. Có thể phải tới tháng 6/2027, tức 1 năm nữa thị trường mới dần lấy lại niềm tin. Tôi cho rằng giá kim cương hiện nay ở mức khá thấp và hấp dẫn. Nếu thị trường khởi sắc trở lại, các cửa hàng và chuỗi kinh doanh kim cương có thể từng bước phục hồi hoạt động”, ông Phương nhận định.

Cũng theo chuyên gia Trần Duy Phương, việc Nhà nước tăng cường quản lý, chấn chỉnh thị trường trong thời gian vừa qua có thể xem là cơ hội mới cho những doanh nghiệp muốn tham gia hoặc những cửa hàng muốn mở lại. Khi đó, thị trường sẽ an toàn hơn.

Nhiều đơn vị liên tục thay đổi thời gian mở cửa trở lại. Ảnh: Thu Hà

Với người tiêu dùng, thời điểm hiện tại nếu khách hàng không bị áp lực về dòng tiền thì có thể nắm giữ kim cương. Trường hợp lo lắng về chất lượng, khách hàng có thể chủ động đến các trung tâm kiểm định độc lập để kiểm tra.

Ông Phương tin rằng ở thời điểm hiện nay, các đơn vị này sẽ phải nâng cao tính minh bạch và chuẩn hóa quy trình hoạt động. Nếu kết quả cho thấy sản phẩm đúng tiêu chuẩn thì không cần quá lo lắng, điều đáng lo nhất là trường hợp chất lượng thực tế không đúng với thông tin được cung cấp.

Tương tự, TS Nguyễn Tuấn Anh, giảng viên ngành Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, cũng nhận xét, thị trường kim cương Việt Nam đang trải qua một "cú sốc" lớn nhưng mang tính thanh lọc tất yếu. Tuy nhiên, điều này không thể nói lên niềm tin đối với mặt hàng xa xỉ này đã mất hoàn toàn.

Thực chất, người tiêu dùng đang mất niềm tin vào hệ thống phân phối và tính minh bạch của nguồn gốc sản phẩm, chứ không hề quay lưng lại với giá trị nội tại của kim cương, ông nhận định.

“Đây là một đợt đại phẫu thị trường. Về dài hạn, khi pháp luật siết chặt kỷ cương, thị trường sẽ trở nên minh bạch hơn, tạo sân chơi công bằng cho các doanh nghiệp chân chính. Niềm tin của nhóm khách hàng có khả năng chi trả cao đối với kim cương thiên nhiên sẽ dần phục hồi, nhưng đi kèm với đó là những tiêu chuẩn khắt khe hơn rất nhiều về tính pháp lý”, TS Nguyễn Tuấn Anh nói.