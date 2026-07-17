Chỉ khoảng 30 phút sau khi fanpage Công ty TNHH Trang sức Kim cương PJA đăng thông báo dừng hoạt động, hàng chục khách hàng đã có mặt trước cửa hàng trên đường Võ Văn Tần (phường Bàn Cờ, TPHCM), đứng chờ trong vô vọng.

Khách hàng lo không bán được kim cương

Chia sẻ với PV VietNamNet, chị K.Y. - khách hàng tại PJA, cho hay trưa 17/7 chị lướt facebook thấy PJA bất ngờ đăng tải thông báo: “Vào ngày 17/7/2026, hành trang mang tên PJA sẽ chính thức khép lại”, trong khi những ngày trước đó và sáng 17/7, trên fanpage cửa hàng vẫn đăng tải thông tin giao dịch như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Những ngày trước đó, fanpage vẫn đăng bài bán hàng bình thường, đến trưa 17/7 thì bất ngờ thông báo đóng cửa. Điều này không khác gì ôm con bỏ chợ. Tôi đã giao dịch tại đây với số tiền vài trăm triệu đồng, nhưng mẹ tôi thì lên tới vài tỷ đồng, vì thế chúng tôi rất lo lắng”, chị K.Y nói.

Chị T.C.T. cũng là khách hàng tại PJA. Chị bức xúc, nếu muốn đối thoại với khách hàng thì không nên đóng cửa và ngắt kết nối với khách từ tin nhắn mạng xã hội cho tới điện thoại thông thường.

Nhiều khách hàng đứng chờ trước cửa hàng PJA. Ảnh: Thu Hà

Chị T. kể rằng ngày 14/7 chị có đăng ký bán ra một nhẫn kim cương trị giá gần 200 triệu đồng, nhưng cửa hàng viết giấy hẹn thanh toán vào ngày 23/1/2027.

“Dù biết thời gian rất lâu nhưng tôi vẫn chấp nhận chờ, vậy mà bây giờ cửa hàng lại bất ngờ thông báo chính thức đóng cửa”, chị T. lo lắng.

Cũng theo chị T. và những khách hàng đang đứng chờ tại đây, cửa hàng có dán thông báo và cho số hotline để hẹn lịch kiểm tra sản phẩm để bán lại, tuy nhiên khi gọi đến điện thoại liên tục báo bận hoặc không kết nối được. Cửa hàng đóng kín, cài then dù bên trong được cho là vẫn có người, vì máy lạnh và thiết bị điện tử khác vẫn đang hoạt động.

Chị Bích Thủy (ngụ tại phường Bàn Cờ), đang sở hữu nhẫn kim cương 9 ly nước F VVS1, cho biết nếu không thể liên hệ được cửa hàng chị cũng chưa biết đơn vị nào sẽ thu mua. Chị lo rằng nếu có tìm được đơn vị thu mua, giá mua vào sẽ thấp hơn từ 30-40%.

“Thông thường, kim cương mua ở đâu sẽ bán ra ở đó. Với diễn biến này tôi đang vào thế kẹt, giữ không được, bán không xong”, chị Thủy nói.

Nhiều cửa hàng kim cương đóng cửa

Trên thông báo được dán trên cửa hàng do bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Công ty TNHH Trang sức kim cương PJA ký, việc dừng hoạt động không xuất phát từ chất lượng sản phẩm mà do tâm lý hoang mang của khách hàng, khiến lượng bán sản phẩm tăng cao đột biến mỗi ngày.

Tình trạng này khiến công ty “vượt tầm kiểm soát, tắc nghẽn nghiêm trọng về dòng tiền cũng như hoạt động kinh doanh của PJA”.

Chị T.C.T. trao đổi với PV về sự bất thường trước khi PJA đóng cửa. Ảnh: Thu Hà

Cũng theo thông báo trên, đơn vị này sẽ dừng kinh doanh từ ngày 17/7 và dừng việc thu đổi sản phẩm riêng lẻ cho từng khách hàng. PJA đang xem xét số liệu, nghĩa vụ nợ để tiến tới giải thể, phá sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Với khách hàng có nhu cầu thu đổi, đơn vị này hướng dẫn gọi tới số hotline để đặt lịch hẹn, sau đó đến văn phòng để ghi nhận yêu cầu thu đổi chậm nhất vào ngày 30/8. Sau thời gian này, mọi yêu cầu thu đổi sẽ không được tiếp nhận.

Dù đã nhiều lần gọi số hotline dán trên thông báo, PV VietNamNet cũng không liên hệ được với đại diện PJA.

Chiều cùng ngày, ghi nhận của PV tại các tuyến phố kinh doanh vàng bạc, đá quý quanh chợ An Đông và khu vực quận 1 cũ cho thấy một số cửa hàng kim cương như Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu, Chín Tâm hay KimKhiet Diamond... đều đóng cửa.

Tại một số cửa hàng vẫn mở cửa, hoạt động mua bán diễn ra khá trầm lắng. Lượng khách đến giao dịch thưa thớt, nhiều thời điểm chỉ có nhân viên và bảo vệ túc trực.