FPT lãi trung bình hơn 31 tỷ đồng mỗi ngày, vốn hóa vẫn 'bốc hơi' hơn 100.000 tỷ

Tập đoàn FPT (mã: FPT) do ông Trương Gia Bình làm Chủ tịch vừa công bố thông tin bất thường về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 với doanh thu đạt gần 26,3 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 5.700 tỷ đồng, tăng lần lượt 12,6% và 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân, doanh nghiệp công nghệ này ghi nhận hơn 31 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế mỗi ngày trong nửa đầu năm.

Trong phiên 16/7, FPT có thời điểm giảm xuống 64.700 đồng/cổ phiếu trong buổi sáng - mức thấp nhất trong khoảng hai năm, trước khi hồi phục, đóng cửa tại 68.000 đồng/cổ phiếu, tăng 1.200 đồng. So với vùng đỉnh khoảng 130.000 đồng/cổ phiếu thiết lập đầu năm 2025, thị giá FPT đã giảm gần một nửa, khiến vốn hóa thị trường thu hẹp hơn 100.000 tỷ đồng.

Giám đốc doanh nghiệp kim cương Hoàng Thị Thanh Nga vừa bị khởi tố là ai?

Thông tin từ Bộ Công An cho biết, ngày 14/7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, trong đó có bà Hoàng Thị Thanh Nga, sinh năm 1980, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA - doanh nghiệp sở hữu thương hiệu kim cương Ngọc Châu Âu tại TPHCM.

Trước khi bị khởi tố, Hoàng Thị Thanh Nga được biết đến với biệt danh "bà trùm vương miện" khi tài trợ cho nhiều cuộc thi sắc đẹp, ngoài ra còn tham gia một số hoạt động giải trí.

PNJ thuê đơn vị quốc tế để kiểm định chất lượng kim cương, nữ trang

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) vừa công bố nghị quyết về việc thông qua chủ trương thuê các đơn vị uy tín quốc tế thực hiện đánh giá độc lập chất lượng sản phẩm và các quy trình nội bộ liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

PNJ có động thái mới sau lùm xùm kim cương. Ảnh: Nam Khánh

Theo đó, PNJ sẽ triển khai ba hạng mục đánh giá độc lập. Công ty thuê đơn vị kiểm định độc lập có uy tín quốc tế để kiểm định và xác nhận chất lượng các sản phẩm của PNJ, bao gồm kim cương và các sản phẩm nữ trang.

Thu ngân sách vượt 1,56 triệu tỷ, Bộ trưởng yêu cầu rà soát kịch bản tăng trưởng

Báo cáo của Bộ Tài chính tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 diễn ra chiều 17/7 cho thấy, đến ngày 30/6, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,56 triệu tỷ đồng, bằng 62% dự toán, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước.

Chi ngân sách nhà nước ước đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, bằng 36,4% dự toán, tăng 0,1% so với cùng kỳ. Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được bảo đảm, đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán.

Trên nền tảng đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị rà soát kịch bản tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026.

6 tháng cuối năm, Chính phủ tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%, khơi thông nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh.

Động thái mạnh của Cục Thuế với hơn nửa triệu doanh nghiệp trên cả nước

Ngày 13/7, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có công điện hỏa tốc gửi Thuế tỉnh, thành phố về việc tập trung nguồn lực, triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh.

Cục Thuế yêu cầu Thuế tỉnh, thành phố tăng tốc Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế”, rà soát, xử lý doanh nghiệp ngừng hoạt động và doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Chính thức nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 05/2026/TT-NHNN quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Theo thông tư, số tiền tối đa Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả tiền gốc và tiền lãi) của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 350 triệu đồng.

Ngân hàng phải lưu hồ sơ giao dịch đáng ngờ, chuyển tiền điện tử 5 năm

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2025/TT-NHNN (Thông tư 04) quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu ngành ngân hàng.

Theo đó, thông tin, hồ sơ tài liệu nhận biết khách hàng, giao dịch của khách hàng; báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, báo cáo giao dịch đáng ngờ,… thời hạn lưu trữ là 5 năm kể từ năm kết thúc giao dịch.