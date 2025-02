Trường ĐH Nông lâm TPHCM

- Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT. - Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức (không áp dụng cho ngành giáo dục mầm non). - Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT. Ngành giáo dục mầm non xét dựa vào kết quả thi tốt nghiệp 2 môn ngữ văn, toán và điểm thi năng khiếu. - Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT bổ sung hoặc thay thế một môn trong tổ hợp xét tuyển bằng học bạ. - Xét tuyển học bạ.