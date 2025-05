Trường Đại học Mở TPHCM

Học phí sẽ tăng 1,5-2 triệu đồng tùy từng ngành so với năm 2024. Các ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Quản lý xây dựng, Kiến trúc (dự kiến), Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật phần mềm (dự kiến) có học phí 28,5 triệu đồng/năm, tăng 1,5 triệu đồng so với năm ngoái. Các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị nhân lực, Luật, Luật kinh tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Du lịch, Bảo hiểm, Công nghệ tài chính, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc có học phí 27,5 triệu đồng/năm, tăng 1,5 triệu đồng. Các ngành Kinh tế, Quản lý công, Xã hội học, Công tác xã hội, Đông Nam Á học, Tâm lý học có học phí 24 triệu/năm, tăng 2 triệu đồng so với năm ngoái. Đối với hệ chất lượng cao, các ngành Công nghệ sinh học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế, Kế toán, Kinh tế, Kiểm toán, Marketing, Quản trị nhân lực, Kinh doanh quốc tế (dự kiến) có học phí 46,5 triệu đồng/năm, tăng 1,5 triệu đồng so với năm ngoái.