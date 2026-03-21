Dù Trung Đông vốn là thị trường lớn của các dòng xe hiệu suất cao và hạng sang, xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đã gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhiều tàu vận tải bị phá hủy tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng khiến hoạt động logistics gặp khó khăn, không chỉ với dầu mỏ mà cả hàng hóa xa xỉ như ô tô.

Theo Bloomberg, Ferrari từng thử vận chuyển một số xe bằng đường hàng không, song hãng đã quyết định tạm ngừng giao xe tại Trung Đông cho đến khi tình hình ổn định.

Tương tự, hãng xe sang Maserati, thuộc tập đoàn Stellantis cũng xác nhận dừng cung ứng xe tại khu vực do “thách thức logistics và lo ngại về an toàn”.

Hàng loạt hãng xe sang dừng giao xe tại Trung Đông vì xung đột leo thang

Trong khi đó, CEO của Bentley, Frank-Steffen Walliser cho biết, sản xuất chưa bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng nhu cầu tại Trung Đông đang suy giảm rõ rệt. “Người dân lúc này có những mối quan tâm khác thay vì nghĩ đến việc mua một chiếc Bentley mới”, ông nói.

Không chỉ thị trường ô tô hạng sang, xung đột còn tác động tới cả các cuộc đua xe thể thao tốc độ. Hai chặng đua thuộc Formula 1 dự kiến tổ chức tại Bahrain và Saudi Arabia trong tháng tới đã bị hủy do tình hình an ninh không đảm bảo.

Giới quan sát nhận định, nếu xung đột kéo dài, không chỉ thị trường xe sang mà nhiều ngành công nghiệp khác phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu cũng sẽ chịu tác động sâu rộng.

Theo Motorbiscuit

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!