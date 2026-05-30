Theo Nghị định số 161/2026 của Chính phủ, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7. Việc điều chỉnh này kéo theo hàng loạt chế độ về lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), trợ cấp xã hội và mức đóng bảo hiểm cùng tăng theo.

3,4 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc điều chỉnh tăng 8% lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng cho khoảng 3,4 triệu người đang thụ hưởng chính sách an sinh.

Theo quy định mới, những người có mức hưởng thấp sau khi tăng 8% vẫn dưới ngưỡng 3,8 triệu đồng/tháng sẽ tiếp tục được điều chỉnh thêm để bảo đảm mức sống tối thiểu.

Cụ thể, người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ được cộng thêm 300.000 đồng/tháng. Trường hợp có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng nhưng vẫn dưới 3,8 triệu đồng thì sẽ được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng.

Chính sách này áp dụng cho 9 nhóm đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.

Hàng loạt khoản trợ cấp BHXH tăng theo lương cơ sở

Từ 1/7, khi mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, hàng loạt khoản trợ cấp BHXH cũng được điều chỉnh tăng theo.

Cụ thể, trợ cấp thai sản một lần tăng từ 4,68 triệu đồng lên 5,06 triệu đồng/con. Trợ cấp dưỡng sức sau sinh và sau ốm đau tăng từ 702.000 đồng lên 759.000 đồng/ngày.

Chế độ cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần cho người suy giảm 5% khả năng lao động tăng lên 12,65 triệu đồng; trợ cấp phục vụ hằng tháng tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Trợ cấp khi người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tăng lên hơn 91 triệu đồng.

Ngoài ra, trợ cấp mai táng tăng từ 23,4 triệu đồng lên 25,3 triệu đồng; trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân cũng tăng lên mức từ 1,265-1,771 triệu đồng/tháng tùy trường hợp.

Người cao tuổi, nhóm yếu thế dự kiến được nâng trợ cấp

Ngoài các chế độ BHXH, Chính phủ cũng đang xem xét điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội từ ngày 1/7.

Theo dự thảo đang được thẩm định, mức chuẩn trợ giúp xã hội có thể tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng, thậm chí có phương án đề xuất nâng lên 600.000 đồng/tháng.

Nếu phương án này được thông qua, nhiều nhóm đối tượng yếu thế như người cao tuổi không có lương hưu, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sẽ được tăng mức trợ cấp đáng kể.

Riêng người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không nơi nương tựa có thể nhận mức trợ cấp từ 810.000 đồng đến hơn 1,6 triệu đồng/tháng tùy từng trường hợp.

Theo cơ quan soạn thảo, việc điều chỉnh nhằm bù đắp tác động của trượt giá, cải thiện đời sống cho các nhóm thu nhập thấp và bảo đảm tương quan trong hệ thống an sinh xã hội.

Mức tăng bù đắp phần nào tác động của trượt giá

Trao đổi với PV VietNamNet, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân, chuyên gia lao động - tiền lương, cho rằng việc điều chỉnh lương trong bối cảnh hiện nay là cần thiết và tích cực.

Ông Huân đánh giá: “Có tăng vẫn tốt hơn là không điều chỉnh. Mức tăng lần này giúp bù đắp phần nào tác động của trượt giá, góp phần giữ được tiền lương thực tế cho người hưởng lương”.

Theo ông Huân, nhóm cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc hay người nghỉ hưu đều sẽ được cải thiện thu nhập ở mức nhất định. Tuy nhiên, với mức tăng khoảng 8%, tác động thực tế chưa quá lớn, đặc biệt với những người có thu nhập thấp.

“Với những người lương thấp, mức tăng 8% thì cũng chỉ nhích thêm được một chút. Dẫu sao việc này cũng giúp họ đảm bảo thêm phần nào đời sống trong bối cảnh giá cả tăng lên”, ông nhận định.