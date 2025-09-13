Honda ADV160 RoadSync 2026 - xe máy xăng ra mắt tại Indonesia

Honda vừa giới thiệu ADV160 RoadSync 2026 tại Indonesia với điểm nhấn là công nghệ kết nối điện thoại qua Bluetooth, cho phép điều khiển nghe nhạc, gọi điện, xem tin nhắn, hiển thị trên màn hình TFT 5 inch.

Honda ADV160 RoadSync 2026.

Xe sử dụng động cơ eSP+ 160cc, công suất tối đa 11,8 kW (15,8 mã lực) đi kèm kiểm soát lực kéo HSTC, phanh đĩa, giảm xóc kèm bình dầu. Tiện ích gồm cổng sạc USB-C, cốp dưới yên 30 lít, kính chắn gió điều chỉnh hai nấc.

Honda Wave 125 2025 - xe máy xăng ra mắt tại Thái Lan

Tại Thái Lan, Honda ra mắt Wave 125 2025 với giá từ 57.200 đến 66.200 baht (40-47 triệu đồng). Mẫu xe giữ dáng nhỏ gọn, bổ sung màu sắc và trang bị công nghệ mới: đèn LED, đồng hồ analog kết hợp LCD, chìa khóa thông minh Smart Key, cổng sạc USB-C.

Honda Wave 125 2025.

Xe dùng động cơ 125cc PGM-FI, công suất 9,5 mã lực, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 1,5 lít/100 km.

QJMotor E-LTR 2025 - xe máy điện ra mắt tại Malaysia

QJMotor vừa giới thiệu E-LTR 2025 – mẫu tay ga điện đầu tiên của hãng tại Malaysia, giá khởi điểm 6.999 RM (43,6 triệu đồng). Xe sử dụng động cơ điện 3 kW, tốc độ tối đa 70 km/h, pin 74V – 27Ah cho quãng đường 105 km mỗi lần sạc. E-LTR nặng 98,5 kg, yên cao 760 mm, phù hợp di chuyển đô thị.

QJMotor E-LTR 2025.

Trang bị gồm phanh đĩa trước/sau kèm CBS, đèn LED toàn xe, cốp yên rộng, cổng USB, hệ thống khóa chống trộm.

Hai mẫu xe máy điện Yadea RS20 2025 -Yadea Velax 2025 ra mắt tại Malaysia

Cũng tại Malaysia, Yadea RS20 2025 ra mắt với giá 4.998 RM (31,1 triệu đồng). Xe trang bị động cơ điện 2,45 kW, vận tốc tối đa 50 km/h, pin 72V – 22Ah, phạm vi di chuyển tối đa 105 km. Xe nặng 114 kg (có pin), yên cao 765 mm, bánh 12 inch.

Yadea RS20 2025.

Tiện ích gồm màn hình LCD, cổng USB, đèn LED, hai chế độ lái Eco/Sport, cốp yên và hộc chứa đồ phía trước.

Yadea Velax 2025 ra mắt tại thị trường Malaysia với giá khoảng 44,2 triệu đồng. Velax gây chú ý nhờ thiết kế đẹp mắt như xe ga, khả năng di chuyển tới 105 km cho mỗi lần sạc và hỗ trợ sạc nhanh 80% pin chỉ trong 6 giờ. Xe có ba tùy chọn màu sắc gồm xanh da trời, đen và xám, đi kèm chế độ bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km.

Yadea Velax 2025.

Với loạt trang bị hiện đại như đèn LED, cổng sạc USB, hộc chứa đồ tiện dụng cùng khả năng kháng nước đạt chuẩn IPX7, Velax hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe máy điện tầm giá phổ thông.

(Tổng hợp)

Tin bài cộng tác gửi về email otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!