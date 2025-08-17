Ra đời từ Ý cách đây hơn 65 năm, dòng xe Lambretta đã ngưng sản xuất từ lâu. Thế nhưng, sự hiện diện của chiếc TV175 vè bầu tại Hà Nội không chỉ đơn thuần là một phương tiện, mà là một biểu tượng cơ khí vượt thời gian. Anh Ngọc Đức (Hà Nội), chủ chiếc xe cho biết, xe có nguồn gốc hải quan chính ngạch từ Ý, được gìn giữ nguyên bản đến từng chi tiết, trở thành “tác phẩm” hiếm hoi mà ngay cả giới chơi xe cổ tại Việt Nam cũng khó lòng sở hữu.

Qua một loạt hình ảnh được anh Đức chia sẻ, chiếc xe gây ấn tượng bởi lớp sơn trắng- đỏ cổ điển đầy quyến rũ, hài hòa giữa sự sang trọng và mạnh mẽ. Phần đồng hồ công-tơ-mét trên tay lái hiển thị sắc nét, toát lên nét hoài cổ. Tay ga, tay phanh, từng đường mạ crôm đều được chăm chút tỉ mỉ.

Lambretta Series 2 V175 vè bầu sản xuất năm 1959.

Điểm nhấn phía sau xe là bánh dự phòng kèm giá đỡ và chiếc mũ bảo hiểm cùng thương hiệu Lambretta tạo nên sự đồng bộ, gợi nhớ phong cách scooter châu Âu thập niên 50- 60. Biển số đẹp 29-AC 922.99 càng làm tăng giá trị định danh cho “báu vật” này.

Theo chia sẻ của chủ xe, hiện tại ở Việt Nam số lượng xe Lambretta Series 2 TV175 chỉ “đếm trên đầu ngón tay”. Chiếc xe của anh Đức giữ tình trạng hoàn hảo- sắc nét từng chi tiết, trở thành “giấc mơ” với bất kỳ tay chơi scooter cổ nào.

"Xe gần như nguyên bản với nhiều hạng mục được thay mới bằng hàng chính hãng của dòng xe này", anh Đức nói. m

Không chỉ dừng ở giá trị hoài niệm, chiếc xe còn là minh chứng cho nghệ thuật chế tác cơ khí đỉnh cao của châu Âu thế kỷ trước. Cũng vì thế, mức giá sưu tầm chiếc xe lên đến 750 triệu đồng, một con số không nhỏ, ngang ngửa giá mua mới một chiếc xe ô tô SUV trên thị trường hiện nay.

Nhiều hạng mục được thay mới bằng hàng chính hãng của dòng xe này.

“Siêu phẩm này không dành cho số đông, mà chỉ thuộc về những ai yêu xe, yêu nghệ thuật cơ khí, trân trọng sự khác biệt và khát khao sở hữu một biểu tượng,” anh Ngọc Đức khẳng định.

Anh Đức cho rằng, trong thế giới xe cổ, mỗi chiếc xe không chỉ là phương tiện, mà còn là câu chuyện, lịch sử và cá tính của chủ nhân. Và với Lambretta Series 2 TV175, đó chính là sự khẳng định đẳng cấp, một tác phẩm nghệ thuật cơ khí xứng tầm.

Khối động cơ nguyên bản.

Thiết kế sang trọng vượt thời gian.

Lambretta là thương hiệu xe scooter huyền thoại của hãng Innocenti (Ý), ra đời từ năm 1947. Cùng với Vespa, Lambretta từng tạo nên “cơn sốt scooter” khắp châu Âu, đặc biệt là trong giới trẻ thập niên 50-60.

Phiên bản Lambretta Series 2 TV175 xuất hiện năm 1959, là mẫu xe “đầu bảng” của dòng TV (Turismo Veloce - du lịch tốc độ). Đây cũng là scooter đầu tiên trên thế giới đạt vận tốc trên 100 km/h, đánh dấu bước đột phá trong kỷ nguyên scooter Ý. Số lượng sản xuất rất hạn chế, khiến TV175 ngày nay trở thành “bảo vật cơ khí” trong giới sưu tầm.

Khối động cơ 2 thì, dung tích 175cc, làm mát bằng gió, công suất khoảng 8,6 mã lực tại 5.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tay 4 cấp. Tốc độ tối đa: 105 km/h, con số đáng nể với scooter thập niên 1950.

Trang bị tiêu biểu gồm phanh trống cả trước và sau, khung thép liền khối, yên đôi, bánh 10 inch, hệ thống điện 6V.

Chính sự kết hợp giữa thiết kế thanh lịch và khả năng vận hành mạnh mẽ đã khiến TV175 trở thành biểu tượng scooter Ý, được các tín đồ gọi là “Vua Lambretta”.

Bảo Ngọc (Ảnh: Ngọc Đức)

