Ngày 26/9, trao đổi với PV VietNamNet, chị Th. - cư dân tại chung cư ở phường Long Bình cho biết bản thân và con trai đã xuất hiện các triệu chứng bất thường sau khi ăn bánh mì vào chiều 23/9.

Theo lời kể của chị Th., trưa 24/9, chị bắt đầu có triệu chứng tiêu chảy, chán ăn và sốt nhẹ. "Chiều cùng ngày, tình trạng sốt cao và tiêu chảy liên tục buộc tôi phải đến phòng khám để truyền dịch. Bác sĩ ban đầu chẩn đoán là sốt virus", chị Th. chia sẻ.

Tuy nhiên, sau khi được truyền dịch, cơn sốt chỉ thuyên giảm tạm thời rồi tái phát vào tối cùng ngày, kèm theo tình trạng nôn mửa và tiêu chảy kéo dài suốt đêm. Sáng 25/9, chị Th. vẫn sốt cao 40 độ và phải quay lại phòng khám để truyền nước lần nữa.

Do tình trạng sức khỏe không có dấu hiệu cải thiện mà còn diễn biến phức tạp hơn, tối cùng ngày, chị Th. đã vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả xét nghiệm cho thấy chị nhiễm khuẩn đường ruột với mức độ nghiêm trọng, cao gấp 10 lần người bình thường và đang được điều trị bằng thuốc kháng sinh liều cao.

Hiện chị Th. được điều trị tại một bệnh viện trên địa bàn TPHCM. Ảnh: NVCC

Trong khi đó, con trai chị Th., dù chỉ ăn một phần nhỏ bánh mì, cũng xuất hiện triệu chứng sốt và tiêu chảy nhẹ. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bé đã ổn định hơn và được theo dõi tại nhà.

Ngoài ra, anh T., một cư dân khác cùng sinh sống tại chung cư, cũng ghi nhận tình trạng tương tự ở hai con của mình. Sáng 23/9, hai con của anh T. (lớp 11 và lớp 4) đã ăn sáng tại một điểm bán hàng trong chung cư, bao gồm bánh mì và xôi.

"Đến tối 24/9, cả hai cháu đều phản ánh bị đau bụng và sốt nhẹ suốt ngày. Ban đầu, tôi cho uống thuốc hạ sốt và nghĩ đây chỉ là triệu chứng đau bụng thông thường", anh T. cho hay.

Đến 25/9, khi tình trạng đau bụng của các con vẫn tiếp diễn, anh T. bắt đầu nghi ngờ. Qua tìm hiểu, anh phát hiện nhiều bạn cùng lớp của con trai cũng có biểu hiện tương tự. Kiểm tra thông tin trên nhóm cư dân, anh nhận thấy nhiều gia đình khác cũng đang đối mặt với tình trạng này và phải đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh.

Anh T. nhận định: "Điểm chung duy nhất là tất cả đều từng mua bánh mì của cùng một thương hiệu. Đáng chú ý, thương hiệu này có 3 cửa hàng trong khu vực và theo thông tin từ nhóm cư dân, cả 3 địa điểm đều có khách hàng bị ảnh hưởng sau khi sử dụng sản phẩm vào ngày đó".

Theo thống kê sơ bộ từ anh T. và thông tin chia sẻ trong nhóm cư dân, ước tính có khoảng 10 người xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Tình trạng sức khỏe của hai con anh T. hiện có dấu hiệu tích cực.

Tối 25/9, anh T. trình báo sự việc lên UBND phường Long Bình và liên hệ với đường dây nóng của thành phố, được hướng dẫn lập đơn trình báo tập thể.

Đại diện UBND phường Long Bình và Sở An toàn thực phẩm TPHCM xác nhận đơn vị đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân và đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.