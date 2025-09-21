Bưởi giàu vitamin C, chất xơ và chất chống oxy hóa, thường được khuyến khích trong chế độ ăn uống lành mạnh. Loại trái cây này giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cholesterol và góp phần kiểm soát cân nặng. Dù mang lại nhiều lợi ích, bưởi cũng có thể trở thành “thủ phạm” gây ra những sự cố sức khỏe nghiêm trọng nếu ăn không đúng cách, đặc biệt ở những người đang dùng thuốc.

Dược sĩ Hồng Chính Hiến (Trung Quốc) cho hay, một phụ nữ 40 tuổi, yêu thích thể thao phải đi cấp cứu vì thói quen ăn bưởi khi đang dùng thuốc hạ mỡ máu.

Bạn cần cân nhắc khi ăn bưởi trong thời gian uống một số loại thuốc. Ảnh: Ban Mai

Theo dược sĩ Hồng, bệnh nhân là người có lối sống năng động, thường xuyên tập tạ, tham gia các lớp aerobic, nhảy dù ngoài trời. Nhưng chỉ trong vài ngày, cô đột ngột cảm thấy hai chân nặng nề, đi lại không còn nhẹ nhàng như trước. Cảm giác mệt mỏi tăng dần, kèm theo đau nhức cơ bắp, khiến cô khó đi nổi quãng đường 20m.

Khi bệnh nhân nhập viện cấp cứu, kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatine kinase cao gấp hàng chục lần mức bình thường - dấu hiệu cho thấy các tế bào cơ bị phá hủy. Nồng độ myoglobin cũng vượt ngưỡng an toàn, cho thấy nguy cơ suy thận cấp. Các bác sĩ xác định nguyên nhân là tiêu cơ vân - tình trạng tế bào cơ vân bị tổn thương, gây rối loạn điện giải, toan chuyển hóa và có thể dẫn đến suy thận đe dọa tính mạng.

Theo China Times, khi khai thác bệnh sử, dược sĩ Hồng phát hiện nữ bệnh nhân đã uống thuốc hạ mỡ máu nhóm statin liều cao suốt 2 năm mà chưa từng gặp tác dụng phụ. Chỉ đến khi cô bắt đầu ăn một quả bưởi nhỏ mỗi sáng - thói quen kéo dài trong hai tuần trước khi nhập viện - các triệu chứng mới xuất hiện. Dược sĩ Hồng giải thích: “Bưởi chứa hợp chất furanocoumarin có khả năng ức chế enzym chuyển hóa thuốc trong cơ thể. Khi enzym bị ức chế, thuốc không được chuyển hóa, nồng độ tích tụ nhanh chóng trong máu, dẫn đến tiêu cơ vân".

Sau khi ngừng thuốc và điều trị tích cực, sau 48 giờ, sức cơ của bệnh nhân dần hồi phục. Các chỉ số xét nghiệm trở về mức bình thường, cô xuất viện trong tình trạng ổn định.

Từ trường hợp này, dược sĩ Hồng đưa ra cảnh báo: “Bưởi chứa furanocoumarin có thể gây tương tác với thuốc. Người đang dùng thuốc, đặc biệt là thuốc hạ mỡ máu nhóm statin, cần hết sức thận trọng khi ăn bưởi hoặc uống nước ép bưởi. Nếu không, chỉ vì một loại trái cây tưởng chừng vô hại, sức khỏe có thể bị đe dọa nghiêm trọng”.

Ngoài thuốc hạ mỡ máu, bưởi cũng có thể tương tác với một số thuốc hạ huyết áp, ức chế miễn dịch dùng cho người ghép tạng, điều trị rối loạn cương dương, chống dị ứng hoặc thuốc tâm thần. Bệnh nhân mắc bệnh gan hoặc thận cũng cần hạn chế, bởi gan và thận yếu đã làm giảm khả năng đào thải thuốc, nếu kết hợp thêm bưởi sẽ tăng nguy cơ ngộ độc thuốc.