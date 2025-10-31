Sáng 31/10, khi nước lũ bắt đầu rút, tại khu vực bùng binh Vĩnh Điện (phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) xuất hiện cảnh tượng hàng chục ô tô chết máy, nhiều xe hư hỏng nặng sau nhiều ngày ngâm trong nước.

Trước đó, khi nghe tin lũ về, nhiều người dân đã chọn bùng binh Vĩnh Điện – khu vực cao, gần cầu Vĩnh Điện làm nơi gửi xe tạm để tránh ngập. Tuy nhiên, nước lũ năm nay dâng quá nhanh và vượt xa mọi dự báo, khiến khu vực này cũng chìm sâu.

Anh Nguyễn Văn Hậu, người dân phường Điện Bàn, kể lại: “Chiều 26/10, tôi đưa xe ra gửi vì thấy chỗ đó cao và xa sông nên yên tâm. Đến khi xem hình trên mạng thấy xe nổi lềnh bềnh, lòng như lửa đốt. Sáng 31/10, khi ra kiểm tra, xe tôi ngập toàn bộ nội thất, đèn trước bị móp do va chạm với xe khác”. Anh cho biết không dám khởi động xe, phải nhờ cứu hộ đến xử lý.

Nhiều chủ xe khác cũng chung cảnh ngộ. Một số người thử “kích nổ” kiểm tra, nhưng phần lớn đều thất bại do hệ thống điện bị ngấm nước.

Theo người dân địa phương, đây là trận lũ cao nhất trong lịch sử, vượt mốc năm 1964. Hàng trăm hộ quanh sông Vĩnh Điện phải di dời khẩn cấp trong đêm, nhiều tài sản và phương tiện bị thiệt hại nặng.

Hàng loạt ô tô đậu ở bùng binh Vĩnh Điện bị chìm trong nước lũ.

Rác tấp vào xe.

Ô tô bị ngâm nước lũ, lộ ra lớp bùn non.

Xe máy cũng lấm bùn.

Mọt nhà giữ xe ngập trong rác.

Cửa hàng sửa xe máy đông kín xe chờ sửa chữa, bảo dưỡng.