Người phát ngôn Apple xác nhận một số quốc gia không thể mua iPhone Duo vào ngày mở bán 23/10.

Trong một tuyên bố được chia sẻ với MacRumors, người phát ngôn của Apple cho biết sẽ có "số lượng hạn chế" iPhone Duo dành cho khách hàng mua trực tiếp tại các cửa hàng Apple ở một số quốc gia nhất định khi thiết bị này ra mắt vào thứ Sáu, ngày 23/10.

Đồng thời, người này nhấn mạnh Apple "đang nỗ lực hết sức" để đưa iPhone Duo đến tay khách hàng nhanh nhất có thể.

iPhone Duo khan hàng ngay ngày mở bán. Ảnh: Apple

Theo "Táo khuyết", do nhu cầu đặt trước iPhone Duo "cực kỳ cao", hãng dự đoán nguồn cung sẽ nhanh chóng cạn kiệt vào ngày mở bán.

Apple cho biết sẽ có một lượng iPhone Duo hạn chế dành cho khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng vào ngày 23/10 tại Mỹ, Australia, Áo, Bỉ, Canada, Mexico, Đức, Hà Lan, Singapore, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh.

iPhone Duo cũng sẽ có mặt tại một số cửa hàng Apple Store ở Ý, nhưng không rõ đó là những cửa hàng nào.

Tại Ma Cao, Apple tiết lộ iPhone Duo sẽ chỉ được bán cho khách hàng đến mua trực tiếp tại cửa hàng vào ngày ra mắt và số lượng có hạn.

Tại Việt Nam, chia sẻ với VietNamNet, đại diện một hệ thống bán lẻ cũng cho biết, từ ngày 23/10 sẽ chỉ trả dần iPhone Duo cho những khách hàng đã đặt trước.

iPhone Duo sẽ không được bán trực tiếp tại các cửa hàng vào ngày mở bán ở Pháp, Trung Quốc đại lục, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Tại các quốc gia này, khách hàng cần đặt trước để nhận hàng tại Apple Store vào một khung giờ cụ thể thông qua cửa hàng trực tuyến của Apple.

Apple hạn chế số lượng người mua không đặt lịch trước tại một số nước khi phát hành sản phẩm, một phần nhằm quản lý số lượng người mua và như một biện pháp chống đầu cơ.

Cửa hàng trực tuyến của Apple hiện đang khuyên khách hàng nên quay lại vào thứ Bảy, ngày 24/10 để kiểm tra thông tin nhận hàng tại Apple Store.

(Theo Macrumors)