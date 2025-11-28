Người từ 60 tuổi được khám sức khỏe miễn phí hằng năm

Sở Y tế đang triển khai khám sức khỏe miễn phí cho toàn bộ người từ 60 tuổi trở lên, đang sống trên địa bàn. Đây là chương trình nằm trong Kế hoạch khám sức khỏe, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi tại TP.HCM từ nay đến cuối năm 2025 và những năm tiếp theo.

Theo đó, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm nhằm phát hiện sớm các bệnh lý: tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, một số rối loạn sức khỏe tâm thần như trầm cảm, lo âu và dấu hiệu suy yếu của người già và nhận kết quả trong 1-2 ngày. Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi ngờ bệnh lý, người bệnh sẽ được tư vấn, điều trị phù hợp.

Bác sĩ đến nhà người dân ở phường Tân Thuận, TP.HCM khám bệnh cho người cao tuổi. Ảnh: Trạm Y tế phường Tân Thuận

Ngay từ những ngày đầu triển khai, chương trình đã thu hút hàng nghìn người cao tuổi đến khám và tầm soát sức khỏe tại các trạm Y tế phường, xã, trung tâm y tế, bệnh viện, phòng khám đa khoa.

Nhà ở gần trạm Y tế phường, bà Mỵ (61 tuổi) đến khám kết hợp kiểm tra bệnh cao huyết áp đang mắc. Bà cho biết vừa từ quê Hà Tĩnh vào Phường Bình Tân trông cháu ngoại cho vợ chồng con gái đi làm. Tại trạm Y tế, bà được bác sĩ tầm soát và cũng khuyến cáo tiêm vắc xin cúm hằng năm, kiểm soát bệnh huyết áp bằng ăn uống lành mạnh, tăng cường vận động, hạn chế căng thẳng, không ăn quá mặn.

Còn ông Minh (72 tuổi) cho biết đến Trạm Y tế phường Tân Thuận để nhờ bác sĩ tư vấn kiểm soát bệnh đái tháo đường, thấp khớp khi biết thông tin. “Không chỉ được bác sĩ tư vấn cách ăn uống, phòng bệnh, tôi còn được siêu âm, xét nghiệm, tầm soát ung thư. Chương trình miễn phí giúp tôi tiết kiệm chi phí và trạm y tế gần nhà nên rất thuận tiện”, ông Minh chia sẻ.

Mắc nhiều bệnh nền, người cao tuổi dễ là “con mồi” của virus cúm

Theo Tổng cục Thống kê năm 2024, Việt Nam đang trong thời kỳ già hóa dân số nhanh với hơn 14,2 triệu người trên 60 tuổi trở lên, chiếm hơn 14,3% dân số. Dự báo đến năm 2030, số người từ 60 tuổi trở lên sẽ xấp xỉ 18 triệu người, tăng gần 4 triệu người so với năm 2024. Đáng lưu ý, có gần 70% số người từ 60 tuổi mắc ít nhất một bệnh mạn tính như tăng huyết áp hoặc tiểu đường.

Theo BS.CKII Nguyễn Huân - Phó Trưởng khoa Phòng khám Đa khoa - Chuyên khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), ở người từ 60 tuổi, chức năng các cơ quan dần suy giảm và khả năng phục hồi chậm hơn nên dễ mắc bệnh mạn tính và bị các bệnh truyền nhiễm tấn công, gặp biến chứng nghiêm trọng. Trong đó, virus cúm mùa là một trong những tác nhân gây bệnh hô hấp thường gặp nhất.

Bác sĩ Huân cho biết, cúm gây ra các triệu chứng sốt, đau đầu, nhức mỏi người, ho… Bệnh có thể tự khỏi nhưng ở người cao tuổi, mắc cúm thường kéo dài và nguy cơ trở nặng cao hơn, làm trầm trọng thêm bệnh lý mạn tính với các biến chứng như viêm phổi, viêm cơ tim, viêm màng não, suy hô hấp, suy đa tạng…

Người đàn ông 62 tuổi, ở Quảng Ninh bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) mắc cúm A dẫn đến suy hô hấp, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương. Ảnh: BV

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), người từ 65 tuổi trở lên chiếm 50-70% số ca nhập viện và 70-85% số ca tử vong do cúm hằng năm. Bệnh nhân COPD, đái tháo đường, suy thận hoặc béo phì có nguy cơ suy hô hấp cao gấp 3-7 lần so với người không mắc bệnh nền trong 30 ngày đầu sau nhiễm cúm.

Bác sĩ Huân cho biết, bệnh cúm hiện đã có vắc xin phòng ngừa tại Việt Nam. Người cao tuổi chỉ cần tiêm 1 mũi và tiêm nhắc lại hằng năm để củng cố miễn dịch và cập nhật chủng cúm lưu hành theo khuyến cáo của WHO. Việc tiêm định kỳ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đến 60%, giảm 90% nguy cơ nhập viện và 80% tỷ lệ tử vong do cúm.

Người cao tuổi tiêm vắc xin tại phòng khám HCDC, bảo vệ sức khỏe trước dịch bệnh. Ảnh: An Bình

Bên cạnh vắc xin, HCDC cũng khuyến cáo người cao tuổi cần phòng bệnh cúm bằng cách mang khẩu trang khi đến nơi đông người, thường xuyên rửa tay, ăn uống đủ chất dinh dưỡng.

Hiện chương trình khám sức khỏe miễn phí vẫn đang diễn ra tại nhiều phường, xã của TP.HCM, do đó người cao tuổi nên tham gia để kiểm tra sức khỏe và phòng bệnh cúm khi thời tiết chuyển lạnh, các bệnh viện ghi nhận gia tăng số ca mắc cúm và trở nặng. Việc này cũng góp phần góp phần giảm chi phí điều trị, giúp người cao tuổi nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo Sở Y tế TP.HCM sau 2 năm triển khai, chương trình đã thăm khám cho hơn 500.000 người, qua đó phát hiện hơn 49.000 ca tăng huyết áp (15%) và 26.400 ca nghi ngờ đái tháo đường (8%), phần lớn chưa được phát hiện trước đó, cung cấp dữ liệu quan trọng giúp ngành y tế xây dựng kế hoạch điều trị, quản lý bệnh mạn tính trong cộng đồng.

Thục An (tổng hợp)