Ngày 18/11, Bộ Y tế cho biết số ca mắc cúm và bệnh hô hấp tăng tại nhiều khu vực. Theo Tổ chức Y tế thế giới, hàng năm trên thế giới ghi nhận khoảng 1 tỷ ca nhiễm virus cúm mùa, trong đó có khoảng 290.000 đến 650.000 ca tử vong.

Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận 300.000-500.000 ca viêm hô hấp cấp. Năm 2025, số ca giảm giữa năm nhưng tăng trở lại gần đây, đạt 8.500-11.000 ca/tháng. Từ đầu năm đến nay có 132.000 ca cúm mùa, 3 tử vong, giảm mạnh so với 2024.

Bộ Y tế cho biết, các chủng virus cúm lưu hành chủ yếu tại Việt Nam hiện nay là cúm A(H1N1), A/H3N2 và cúm B, chưa ghi nhận thay đổi về độc lực của virus.

Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết thu đông và việc đi lại cuối năm làm tăng nguy cơ lây lan virus. Một số bệnh viện tuyến cuối, đặc biệt ở miền Bắc, ghi nhận nhiều ca cúm, virus hợp bào hô hấp (RSV) và tay chân miệng phải nhập viện.

Bệnh nhân điều trị cúm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương. Ảnh: Thạch Thảo.

Trong Tuần lễ Nâng cao nhận thức về RSV (3–9/11/2025), GSK (GlaxoSmithKline) Việt Nam đã công bố khảo sát toàn cầu cho thấy phần lớn người từ 50 tuổi trở lên có bệnh nền chưa đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của RSV. Dù 80% lo ngại nguy cơ mắc bệnh, 45% vẫn cho rằng RSV không nghiêm trọng đối với người lớn tuổi hoặc người có bệnh mạn tính.

Khảo sát nêu bật sự cần thiết phải nâng cao nhận thức về RSV - loại virus gây hơn 5 triệu ca nhiễm mỗi năm và đặc biệt nguy hiểm với người mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, COPD, hen, bệnh mạch vành hoặc suy tim. Tại Việt Nam, trong 5 năm, ước tính có 4,6 triệu ca nhiễm RSV ở người từ 60 tuổi trở lên.

Khảo sát trực tuyến thực hiện trên 4.656 người từ 50 tuổi, tại 8 quốc gia, cho thấy khoảng trống lớn trong hiểu biết về RSV và tác động của bệnh ở nhóm nguy cơ cao. Khoảng 14% bệnh nhân nhập viện vì RSV cần tiếp tục chăm sóc y tế mức độ cao sau khi ra viện.

RSV vẫn là mối đe dọa chưa được nhận diện đúng ở nhóm người từ 50 tuổi trở lên có bệnh nền. Ở người cao tuổi, RSV có thể gây tỷ lệ tử vong tương đương cúm. Tuy nhiên, RSV lại dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng cao hơn cúm như viêm phổi nặng, nhập viện kéo dài, phải vào ICU (hồi sức tích cực).

Trẻ mắc cúm A, bác sĩ lưu ý những món nên và không nên ăn Súp, cháo gà nóng, ấm sẽ giúp trẻ phòng tránh và mau hồi phục khi mắc cúm A. Ngược lại, phụ huynh cần hạn chế cho trẻ ăn đồ chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ và các sản phẩm từ sữa.