Lễ hội Katê của người Chăm diễn ra ở tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: X.N

Chiều 20/10, lễ hội Katê 2025 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tại tỉnh Khánh Hòa khai mạc tại sân vận động Hữu Đức, xã Phước Hữu. Hàng nghìn đồng bào Chăm, người dân và du khách tham gia lễ hội, tạo nên không khí rộn ràng, đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Lễ hội Katê bắt đầu với nghi thức rước y trang nữ thần Pô Inư Nưgar - vị thần dạy đồng bào Chăm trồng lúa, dệt vải và chăn nuôi. Nghi lễ trang trọng có sự tham gia của đồng bào Chăm từ các làng Hữu Đức, Tân Đức, Thành Đức và đồng bào Raglai ở xã Phước Hà. Sau hồi chiêng, trống, đoàn rước do các chức sắc Chăm Bàlamôn dẫn đầu, tiếp theo là đội khiêng kiệu và hàng trăm người dân, du khách.

Thanh niên trong trang phục truyền thống người Chăm tại lễ hội. Ảnh: X.N

Ở một số điểm dừng trong làng, người Raglai trao y trang cho người Chăm trong nghi lễ trang nghiêm. Sau phần nghi thức, đoàn rước tiến về sân vận động Hữu Đức để khai hội.

Tại lễ hội, đại diện Ban Tổ chức đọc thư chúc mừng của các cấp chính quyền và tuyên bố khai mạc Lễ hội Katê 2025. Các chức sắc Chăm nhận hoa chúc mừng trước khi đoàn rước đưa y trang về đền thờ thôn Hữu Đức.

Ngay sau đó, chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc diễn ra với sự tham gia của đông đảo nghệ nhân và thanh niên Chăm. Trong trang phục truyền thống, các chàng trai, cô gái Chăm biểu diễn ca hát và múa quạt mềm mại, cùng với điệu múa đội nước uyển chuyển. Tiếng trống Paranưng và kèn Saranai hòa quyện, tạo không khí vui tươi, đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhiều du khách cùng tham gia lễ hội với đồng bào Chăm. Ảnh: X.N

Là người dân làng Hữu Đức, chị Báo Thị Phải cho biết lễ hội Katê rất quan trọng với họ. Vậy nên, gia đình chị đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho lễ hội, từ trang trí nhà cửa đến làm bánh và dệt trang phục mới.

“Nghe tiếng trống Paranưng, tiếng kèn Saranai khiến bà con cảm thấy tự hào về nguồn cội. Lễ hội là dịp quan trọng để gìn giữ phong tục truyền thống và dạy thế hệ trẻ về văn hóa dân tộc" - chị Phải bày tỏ.

Không chỉ thu hút người dân địa phương, lễ hội Katê còn hấp dẫn nhiều du khách. Anh Trần Hải Linh (đến từ TPHCM) chia sẻ đây là lần đầu tiên tham dự lễ hội Katê và khá ấn tượng với sắc màu rực rỡ, âm thanh sôi động cùng tinh thần gắn kết của người Chăm. Theo anh, Katê không chỉ là lễ hội tín ngưỡng mà còn mang đến cho du khách cơ hội khám phá di sản văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm ở Khánh Hòa.

Cô gái Chăm duyên dáng, quyến rũ với trang phục truyền thống. Ảnh: X.N

Lễ hội Katê 2025 diễn ra từ ngày 20-22/10, với lễ chính vào sáng 21/10 tại 3 di tích Chăm, gồm: Tháp Pô Klong Garai, Tháp Pô Rômê và Đền Pô Inư Nưgar. Trong ngày lễ chính, đồng bào Chăm thực hiện các nghi thức truyền thống như rước y trang, mở cửa tháp, tắm tượng thần, mặc y phục và cầu an.

Trong dịp lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực và trò chơi dân gian được tổ chức ở các làng Chăm, tạo không khí vui tươi và gắn kết cộng đồng.

Lễ hội Katê của người Chăm được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia vào năm 2017. Hiện nay, lễ hội không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh của đồng bào Chăm mà còn góp phần quảng bá văn hóa, hình ảnh Khánh Hòa đến du khách trong và ngoài nước.