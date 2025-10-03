Ngày 3/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện dự án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với phát triển du lịch.

Đây là nội dung quan trọng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.X

Theo báo cáo từ Bộ VHTTDL, sau 5 năm triển khai, dự án đã đạt được những kết quả nổi bật: tổ chức 15 lễ hội văn hóa tiêu biểu, xây dựng 36 mô hình bảo tồn văn hóa DTTS, hỗ trợ trang thiết bị cho các nhà văn hóa cộng đồng, mở hàng trăm lớp tập huấn và thực hiện 29 chương trình nghiên cứu khoa học. Đồng thời, dự án đã hỗ trợ kinh phí nâng cấp 69 điểm du lịch và đầu tư xây dựng 48 làng, bản văn hóa truyền thống.

Tổng vốn đầu tư cho dự án vượt 3.100 tỷ đồng. Đến hết năm 2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư trung ương đạt khoảng 60%, vốn sự nghiệp trung ương khoảng 63%, cho thấy sự nỗ lực trong việc sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước.

Riêng tại tỉnh Lâm Đồng, dự án đã mang lại những hỗ trợ thiết thực: cung cấp 111 bộ trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn bản, xây dựng 77 tủ sách cộng đồng, tổ chức 36 lớp truyền dạy nhạc cụ truyền thống cho thanh thiếu niên DTTS, và hỗ trợ hoạt động cho 203 đội văn nghệ tại các vùng sâu, vùng xa.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, di sản văn hóa của các DTTS chính là nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững. "Dự án đã thành công trong việc gắn kết bảo tồn văn hóa với du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho người dân, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và góp phần thay đổi nhận thức tại các vùng sâu, vùng xa", bà Thủy khẳng định.

Bà cũng lưu ý rằng, việc bảo tồn không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn bản sắc mà còn thu hút đầu tư du lịch, thúc đẩy kinh tế địa phương. Đối với giai đoạn 2026-2030, ngành văn hóa sẽ tập trung nhân rộng các mô hình thành công, ứng dụng công nghệ số, phát huy vai trò cộng đồng và hoàn thiện cơ chế chính sách, nhằm biến di sản văn hóa thành động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: N.X

Đại diện địa phương, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết sau sáp nhập với Đắk Nông và Bình Thuận, tỉnh mới có diện tích lớn nhất cả nước, bao gồm địa hình đa dạng từ miền núi, đồng bằng đến ven biển, với sự phong phú văn hóa của 43 dân tộc anh em. "Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội", ông Mười nhấn mạnh.

Trong chiến lược phát triển, tỉnh xác định ba trụ cột chính, trong đó bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống gắn với du lịch là yếu tố then chốt. Điều này không chỉ thúc đẩy du lịch bền vững mà còn nâng cao đời sống tinh thần, giữ gìn bản sắc văn hóa và cải thiện sinh kế cho đồng bào.