Các báo cáo, ý kiến đánh giá đây là đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt trên diện rộng, xảy ra gần như đồng thời các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm như bão mạnh, lũ lớn, đặc biệt lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ gây ra là rất lớn. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thống kê đến 9h ngày 3/10, đã có 66 người chết, mất tích, 164 người bị thương, 349 ngôi nhà bị sập đổ, trên 172.000 ngôi nhà hư hỏng, 1.486 điểm trường, 145 cơ sở y tế bị thiệt hại; trên 100.000ha lúa và hoa màu, thủy sản bị ngập, bị thiệt hại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc

Nhiều tuyến đường giao thông kết nối và cơ sở hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, viễn thông bị hư hại nghiêm trọng, trong đó có trên 8.800 cột điện bị gãy đổ, gần 2,7 triệu khách hàng mất điện (đã khôi phục hơn 2,2 triệu khách hàng).

Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính tại một số tỉnh là 15.864 tỷ đồng, trong đó Hà Tĩnh khoảng 6.000 tỷ đồng, Tuyên Quang 3.000 tỷ đồng, Lào Cai 2.750 tỷ đồng, Nghệ An 2.120 tỷ đồng, Cao Bằng 750 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng…

Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, chưa năm nào dông lốc nhiều như năm nay, làm chết nhiều người.

Chủ tịch tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc cũng cho biết, lốc xoáy ngày 29/9 tại tỉnh này là hiện tượng rất hiếm gặp, những người cao tuổi cũng chưa từng thấy bao giờ.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đây là cơn bão gây đa thiên tai, bão chồng bão, lưu lại lâu trên đất liền, diễn biến phức tạp. Trong quá trình bão xuất hiện dông lốc hiếm thấy, rất nguy hiểm; hoàn lưu bão gây mưa trên diện rộng; gây thiệt hại rất lớn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương. Ảnh: Nhật Bắc

Công tác dự báo, cảnh báo tương đối sát, tương đối sớm (ngay từ khi đang tập trung theo dõi, ứng phó bão số 9), thông tin cơ bản kịp thời, chính xác, tạo điều kiện cho người dân, các cơ quan, doanh nghiệp có chuẩn bị. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó kịp thời, bám sát diễn biến tình hình...

Theo Thủ tướng, thiệt hại là rất lớn nhưng nếu công tác dự báo, cảnh báo, lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị, ứng phó, phối hợp không hiệu quả, kịp thời thì thiệt hại sẽ còn lớn hơn nữa.

Về tồn tại, hạn chế, Thủ tướng cho rằng có nơi vẫn còn tình trạng chủ quan do cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu thiếu cương quyết. Cơ sở hạ tầng nhìn chung còn thiếu và yếu, nhiều công trình xây dựng từ lâu, không thể khắc phục trong "ngày một ngày hai". Nhiều đô thị xảy ra ngập úng, kể cả ở đồng bằng, ven biển, đảo, miền núi, trong đó có Hà Nội…

Về công việc sắp tới, Thủ tướng yêu cầu phải lo hậu sự chu đáo cho những người đã mất và hỗ trợ gia đình; tập trung tìm kiếm người mất tích; chăm lo cho người bị thương.

Thủ tướng yêu cầu cần chăm lo chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho nhân dân, dứt khoát không để người dân sống cảnh "màn trời chiếu đất", đói khát; từ nay đến 5/10 phải ổn định tình hình nhân dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu huy động nguồn lực để nhanh chóng xây dựng lại 349 nhà bị sập đổ, hư hỏng hoàn toàn, hoàn thành trước 15/12, nếu thiếu nguồn lực thì đề xuất, báo cáo; hoàn thành trong tháng 10.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với các địa phương triển khai ngay các chính sách hỗ trợ, chi trả bảo hiểm với các doanh nghiệp để khôi phục sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại chỉ đạo các chính sách khoanh nợ, giãn nợ, tiếp tục cho vay, các gói tín dụng hỗ trợ để khôi phục sản xuất.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thống kê, rà soát kỹ các thiệt hại, đề xuất các giải pháp; tiếp tục kêu gọi nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua khó khăn.

Về lâu dài, Thủ tướng chỉ đạo cần rà soát lại tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về thiết kế, vận hành các công trình, cơ sở hạ tầng, nhất là về điện, giao thông, viễn thông, cấp thoát nước, đê điều, thủy lợi đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu rất cực đoan; rà soát quy hoạch, sắp xếp lại dân cư ở miền núi, vùng thấp, vùng trũng, ven sông, kể cả tại Hà Nội.

Ảnh: Nhật Bắc

Cùng với đó, nghiên cứu cụ thể hóa 4 tại chỗ, điều chỉnh cho phù hợp trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp địa giới hành chính cấp xã. Ưu tiên nguồn lực ngân sách để đầu tư nâng cao khả năng dự phòng, ứng phó thiên tai, cứu nạn, cứu hộ.

Các bộ ngành, địa phương khi quy hoạch, quyết định đầu tư dự án cần rất lưu ý vấn đề ứng phó thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu; rà soát, đầu tư, nâng cấp hệ thống các công trình thủy lợi, đê điều, như hồ Kẻ Gỗ, đê biển tại Ninh Bình…; nghiên cứu phương án lấn biển để vừa ứng phó thiên tai, vừa mở rộng không gian phát triển.

Thủ tướng cũng lưu ý công tác chuẩn bị, ứng phó với cơn bão số 11 vừa xuất hiện trên Biển Đông.