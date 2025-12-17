Trang The Sun đưa tin cho biết, Cục quản lý Đường cao tốc quốc gia của Vương quốc Anh vừa phát hiện một lỗi kỹ thuật nghiêm trọng trên hệ thống camera giao thông dẫn đến làm sai lệch kết quả đo tốc độ của các phương tiện giao thông.

Thống kê của cơ quan quản lý cho thấy, đã xác định khoảng 2.650 tài xế trên khắp nước Anh bị ghi nhận oan uổng cho lỗi chạy quá tốc độ kể từ năm 2021. Việc này dẫn đến phải hủy bỏ hơn 36.000 biên lai phạt vi phạm tốc độ cùng với các vụ kiện và các khóa đào tạo nâng cao nhận thức về tuân thủ luật giao thông.

Hệ thống camera giao thông trên các tuyến đường cao tốc thông minh và một số đường quốc lộ loại A ở Anh bị lỗi dẫn tới phạt oan hàng nghìn tài xế. (Nguồn: Alamy/The Sun)

Nguyên nhân là do một lỗi phần mềm xảy ra trên hệ thống camera giao thông đã dẫn tới có độ trễ giữa thời điểm xe đã đi vào khu vực có biển báo giới hạn tốc độ mới với thời điểm ghi nhận tốc độ thực tế của xe trước đó.

Theo quy định, hệ thống phải có khoảng thời gian ân hạn 10 giây để tài xế điều chỉnh tốc độ khi giới hạn tốc độ thay đổi trên tuyến đường. Tuy nhiên, trong khoảng 10 giây này, thông tin biển báo giới hạn tốc độ bắt buộc và camera đo tốc độ đã không đồng bộ. Kết quả, các tài xế mặc dù đã giảm tốc độ, tuân thủ đúng biển báo nhưng camera lại chỉ ghi nhận dữ liệu tốc độ cũ cao hơn.

Lỗi kỹ thuật chỉ được phát hiện sau khi nhiều tài xế khiếu nại lên cơ quan chức năng và sử dụng dữ liệu từ camera hành trình để chứng minh rằng họ vẫn chạy trong giới hạn tốc độ hợp pháp tại thời điểm bị ghi nhận vi phạm. Sau quá trình rà soát, độ trễ này được xác định có liên quan tới một bản cập nhật phần mềm do Cục quản lý Đường cao tốc Quốc gia triển khai từ tháng 1/2021.

Theo các nguồn tin, hệ thống camera giao thông đã gặp sự cố kể từ năm 2021 nhưng chỉ được phát hiện gần đây. Ảnh: Alamy/The Sun

Theo cơ quan này, lỗi xảy ra trên hơn 150 camera, tương đương 38% tổng số camera giao thông đang hoạt động trên các tuyến cao tốc và đường quốc lộ tại Anh. Sự cố đã tồn tại trong suốt 4 năm qua nhưng chỉ mới được phát hiện trong năm nay.

Theo MailOnline, các quan chức nước Anh đã phải tổ chức các cuộc họp khẩn vào cuối tuần qua để tìm giải pháp lâu dài. Đồng thời, hệ thống camera bị ảnh hưởng đã âm thầm bị tắt trên phạm vi toàn quốc.

Một chương trình bồi thường hiện đã được thiết lập cho các tài xế bị ảnh hưởng. Dự kiến, Chính phủ Anh sẽ phải chi trả một khoản chi phí bồi thướng lớn.

Trước mắt, Cục quản lý Đường cao tốc Quốc gia phối hợp với cảnh sát giao thông để triển khai cơ chế “kiểm tra dữ liệu”, nhằm đảm bảo các tài xế không tiếp tục bị xử phạt oan. Cơ quan này cũng gửi lời xin lỗi tới những người bị ảnh hưởng, khẳng định các tài xế sẽ được hoàn tiền và xóa điểm phạt trên giấy phép lái xe trong những trường hợp phù hợp.

Tại Anh, các camera giao thông trong sự cố trên là camera HADECS thế hệ 3 có tính năng đo tốc độ tự động, không phải camera AI đang được lắp đặt gần đây tại Hà Nội.

