Ngày 17/11, hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân tập trung trên các tuyến phố trung tâm đô thị Vinh (Nghệ An) để theo dõi lễ cung nghinh Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn - Bảo vật quốc gia độc bản bằng vàng.

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức, nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026.

Đúng 17h, Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn được cung rước lên xe để bắt đầu hành trình.

Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn được phát hiện trong đợt khai quật di chỉ Tháp Nhạn (xã Hồng Long, huyện Nam Đàn cũ) do Viện Khảo cổ học phối hợp với Bảo tàng Nghệ Tĩnh thực hiện trong giai đoạn 1985-1986.

Phó bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành (từ phải qua) tham dự lễ cung nghinh Bảo vật quốc gia.

Theo báo cáo khai quật, đây có thể là lần đầu tiên tại Việt Nam phát hiện một hiện vật dạng hộp đựng xá lị với kỹ thuật chế tác tinh xảo.

Bảo vật có hình chữ nhật, dài 8cm, rộng 5cm, cao 5,5cm, gồm hai phần nắp và thân, được chế tác bằng phương pháp tán dập nguội.

Phần nắp uốn cong như mui thuyền, có viền mái chườm ra ngoài thân hộp. Bề mặt nắp được trang trí hoa 6 cánh nở đều trong khung hình chữ nhật. Phần thân nổi bật với dải hoa sen chạy liên tục, tạo thành đường diềm bao quanh.

Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn.

Hiện vật được xác định có niên đại khoảng thế kỷ VII-VIII, thời kỳ Bắc thuộc. Việc phát hiện hộp đựng xá lị tại Tháp Nhạn không chỉ mang giá trị khảo cổ mà còn cung cấp thêm tư liệu về sự hiện diện của Phật giáo ở Việt Nam từ khá sớm, góp phần làm sáng tỏ diện mạo Phật giáo buổi đầu trên vùng đất Nghệ An.

Đoàn cung nghinh gồm xe dẫn đường của lực lượng Công an, xe hoa chở bảo vật, xe đại biểu và 108 xe điện chở phật tử, người dân. Đoàn xuất phát từ Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh, di chuyển qua một số tuyến phố trung tâm rồi trở về điểm xuất phát.

Hộp đựng xá lị được đặt trang trọng trong tủ kính trên xe hoa. Dọc các tuyến đường đoàn đi qua, đông đảo người dân đứng hai bên đường chờ đón, nhiều người mong muốn được tận mắt chiêm bái bảo vật.

Tăng ni, phật tử đứng hai bên đường cung nghinh Hộp đựng xá lị.

Bà Nguyễn Thị Quyền (58 tuổi, trú xã Quan Thành, Nghệ An) cùng 14 phật tử vượt quãng đường hơn 50km để đến theo dõi đoàn cung nghinh.

“Tôi rất mong chờ giây phút được tận mắt chiêm bái bảo vật quốc gia. Đây là lần đầu tiên hiện vật được đưa ra trưng bày, phục vụ công chúng địa phương”, bà Quyền chia sẻ.

Sự kiện mang ý nghĩa văn hóa, tâm linh, đưa một chứng tích của lịch sử Phật giáo Việt Nam đến gần công chúng.

Hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, hướng thiện, cầu quốc thái dân an; đồng thời tạo cơ hội để người dân, phật tử và du khách tìm hiểu thêm về giá trị di sản Phật giáo trên đất Nghệ An.