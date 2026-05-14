Sau khi xô đổ hàng loạt kỷ lục về tốc độ dành cho xe diesel, máy xúc lật và xe nâng, hãng cơ giới nổi tiếng của Anh JCB tiếp tục gây bất ngờ khi giới thiệu mẫu xe đặc biệt mang tên JCB Hydromax với mục tiêu phá kỷ lục tốc độ dành cho xe chạy bằng nhiên liệu hydro trên sa mạc muối Bonneville tại bang Utah (Mỹ).

JCB Hydromax là ứng cử viên mới cho kỷ lục tốc độ trên đất liền, hướng tới mục tiêu vượt qua 400 dặm/giờ. Ảnh: The Sun

Khác với hình ảnh quen thuộc của những chiếc máy xúc và xe công trình của hãng, JCB Hydromax là mẫu xe đua dài khoảng 9,75m, được thiết kế khí động học tối đa để đạt tốc độ tới hơn 400 dặm/giờ (khoảng 644 km/h).

Trái tim của chiếc xe là hai động cơ đốt trong chạy bằng nhiên liệu hydro do chính JCB phát triển. Mỗi động cơ tạo ra khoảng 800 mã lực, nâng tổng công suất toàn hệ thống lên 1.600 mã lực. Sức mạnh này được truyền tới cả bốn bánh thông qua hệ dẫn động đặc biệt với hộp số kép.

Chiếc xe chạy bằng động cơ hydro này dài 32 feet (khoảng 9,7 mét) và sẽ cố gắng phá kỷ lục tốc độ tại Utah vào tháng 8 tới. Ảnh: The Sun

JCB cho biết, hãng đã đầu tư khoảng 100 triệu bảng Anh (hơn 3,5 nghìn tỷ đồng) trong 5 năm để phát triển công nghệ động cơ hydro. Ban đầu, các động cơ này được nghiên cứu nhằm ứng dụng cho máy xúc, xe công trình và thiết bị nông nghiệp thay thế động cơ diesel truyền thống.

Dự án Hydromax được xem như màn trình diễn công nghệ nhằm chứng minh động cơ hydro vẫn có thể mang lại hiệu suất rất cao mà không phát thải CO2 trực tiếp như động cơ diesel.

Người cầm lái chiếc Hydromax là Andy Green, cựu phi công Không quân Hoàng gia Anh và cũng là người giữ kỷ lục tốc độ trên mặt đất nhanh nhất thế giới với thành tích 763 dặm/giờ (1.228 km/h) thiết lập bằng chiếc Thrust SSC năm 1997.

Ông Andy Green. Ảnh: The Sun

Đây không phải lần đầu JCB tham gia các dự án tốc độ. Năm 2006, hãng từng lập kỷ lục thế giới cho xe diesel nhanh nhất với mẫu JCB Dieselmax đạt tốc độ hơn 350 dặm/giờ (563 km/h), thành tích đến nay vẫn chưa bị phá vỡ.

Theo kế hoạch, JCB Hydromax sẽ tham gia sự kiện Bonneville SpeedWeek diễn ra vào tháng 8 năm nay tại Mỹ. Mục tiêu của hãng là vượt xa kỷ lục hiện tại dành cho xe chạy hydro khoảng 303 dặm/giờ (487 km/h) và hoàn toàn có thể đạt mốc 400 dặm/giờ (644 km/h).

Năm 2014, JCB lập kỷ lục là máy xúc lật nhanh nhất với tốc độ 72 dặm/giờ (khoảng 114 km/h). Ảnh: The Sun

JCB cho biết chiếc xe đã được cải tiến đáng kể về khí động học so với Dieselmax trước đây. Thân xe được thiết kế để giảm lực cản không khí, tăng độ ổn định ở tốc độ cực cao. Các bộ phận như hệ thống treo, kiểm soát lực kéo và làm mát đều đã trải qua quá trình mô phỏng và thử nghiệm nghiêm ngặt.

Chủ tịch JCB Anthony Bamford cho rằng hydro sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai của ngành cơ giới hạng nặng, nơi xe điện pin vẫn còn nhiều hạn chế về trọng lượng và thời gian sạc. “Nếu nghiêm túc về giảm phát thải, bạn phải nghiêm túc với hydro”, ông Bamford nói.

Năm 2019, JCB lập kỷ lục về tốc độ máy kéo nhanh nhất với 135 dặm/giờ (khoảng 220 km/h). Ảnh: The Sun

Dù vậy, công nghệ hydro hiện vẫn gây tranh cãi. Trên các diễn đàn công nghệ và ô tô, nhiều ý kiến cho rằng hydro có nhược điểm lớn về lưu trữ, chi phí vận chuyển và hiệu suất năng lượng thấp hơn xe điện pin. Một số người đánh giá hydro phù hợp hơn với xe tải nặng và máy móc công trình thay vì ô tô dân dụng.

Ngược lại, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực cơ giới cho rằng xe điện pin hiện chưa thực sự phù hợp với máy công trình cỡ lớn do khối lượng pin quá nặng và thời gian sạc kéo dài. Đây chính là lý do JCB tiếp tục theo đuổi động cơ hydro đốt trong thay vì chuyển hoàn toàn sang xe điện.

Nếu thành công tại Bonneville, JCB Hydromax không chỉ lập kỷ lục mới cho xe hydro mà còn trở thành màn quảng bá quy mô lớn cho tham vọng thương mại hóa động cơ hydro của hãng cơ giới nước Anh trong lĩnh vực giao thông, xây dựng và nông nghiệp.

(Theo The Sun)

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!