Một chiếc siêu xe Mercedes-AMG One độc nhất thế giới sắp được bán đấu giá thông qua RM Sotheby's đã khiến giới mê xe choáng váng, nhưng không phải vì tốc độ hay độ hiếm, mà bởi chi phí bảo dưỡng đầu tiên của chiếc xe.

Điều đáng nói là chiếc hypercar này mới chỉ lăn bánh 115 dặm, tương đương khoảng 185km. Quãng đường đó thậm chí còn ngắn hơn nhiều chiếc ô tô phổ thông chạy trong một tuần, nhưng chi phí chăm sóc đã ngang giá một mẫu sedan hạng sang mới.

Mercedes-AMG One là dự án đầy tham vọng của Mercedes khi đưa công nghệ xe đua F1 lên một mẫu xe thương mại hợp pháp lưu thông đường phố. Sau nhiều năm trì hoãn vì khó khăn kỹ thuật, mẫu hypercar này chính thức hoàn thiện và nhanh chóng lập kỷ lục xe thương mại nhanh nhất tại đường đua Nürburgring.

Toàn bộ quá trình sản xuất chỉ giới hạn 275 chiếc trên toàn cầu và đã kết thúc từ cuối năm 2023. Chiếc chuẩn bị lên sàn đấu giá lần này thuộc hàng đặc biệt nhất khi sở hữu màu sơn xanh lá Reingrün độc nhất vô nhị.

Theo thông tin từ nhà đấu giá, chủ xe đã đưa chiếc AMG One đi bảo dưỡng định kỳ đầu tiên và gia hạn bảo hành tới tháng 2/2028. Tổng hóa đơn lên tới 37.610 euro (tương đương hơn 1,16 tỷ đồng). Nếu chia trung bình theo quãng đường đã đi, mỗi km vận hành của chiếc xe này “ngốn” hơn 6,2 triệu đồng tiền bảo dưỡng.

Chi tiết hóa đơn cho thấy phần lớn chi phí nằm ở tiền nhân công kỹ thuật. Mercedes-AMG tính 395 euro mỗi giờ làm việc, tương đương khoảng 10,4 triệu đồng mỗi giờ. Tổng cộng 80 giờ công khiến riêng khoản nhân công đã lên tới khoảng 31.600 euro, tương đương hơn 830 triệu đồng.

Trong khi đó, danh sách phụ tùng thay thế cũng đủ khiến nhiều người bất ngờ. Bộ lọc gió có giá khoảng 1.872 euro (57,8 triệu đồng), lọc dầu hộp số 2.300 euro (gần 71 triệu đồng); dầu động cơ có giá 555,8 euro cho 10 chai (17 triệu đồng). Thậm chí nút xả dầu đơn giản cũng có giá 150 euro (hơn 4,6 triệu đồng)...

Giới chuyên môn cho rằng chi phí khổng lồ này phản ánh mức độ phức tạp của hệ truyền động trên AMG One. Mẫu xe sử dụng động cơ V6 tăng áp dung tích 1.6L lấy trực tiếp từ chương trình đua F1 của Mercedes kết hợp với 4 mô-tơ điện. Việc duy trì và bảo dưỡng hệ thống công nghệ cao này gần giống chăm sóc một chiếc xe đua thực thụ hơn là ô tô dân dụng thông thường.

Ngoài hóa đơn bảo dưỡng gây sốc, chiếc AMG One này còn nổi bật bởi màu sơn Reingrün hiếm có. Đây là màu xanh lá tươi sáng thường thấy trên các siêu xe Lamborghini hơn là một mẫu Mercedes.

Theo RM Sotheby’s, không có chiếc AMG One nào khác được sơn màu này. Chủ xe đã chi thêm 27.500 euro, tương đương khoảng 724 triệu đồng chỉ để sở hữu lớp sơn cá nhân hóa.

Dù vậy, với giới siêu giàu chơi hypercar, mức giá này chưa phải quá đắt đỏ nếu so với nhiều gói cá nhân hóa bespoke trên các mẫu Ferrari hay Bugatti.

Ngoại thất xe được kết hợp với nhiều chi tiết sợi carbon trần mờ ở cản trước, hốc gió mui, khuếch tán gió sau và ốp sườn. Xe sử dụng bộ mâm magie sơn đen mờ đi kèm cùm phanh đen bóng, tạo diện mạo đậm chất xe đua.

Khoang nội thất tiếp tục sử dụng vật liệu carbon lộ thiên kết hợp da Nappa màu xám Magma với đường chỉ xanh lá đồng bộ ngoại thất. Dù mang DNA xe đua, AMG One vẫn có các tiện nghi cao cấp như hệ thống âm thanh Sonus Faber.

Bộ phụ kiện đi kèm xe cũng đặc biệt không kém, bao gồm tai nghe Sennheiser đặt riêng, bộ dụng cụ lắp dây an toàn kiểu xe đua, dụng cụ mở khóa bánh xe trung tâm và cả bộ ốc dành cho biển số.

Mercedes-AMG One được xem là một trong những mẫu hypercar phức tạp nhất từng sản xuất thương mại. Xe kết hợp động cơ V6 tăng áp 1.6L cùng 4 mô-tơ điện cho tổng công suất 1.049 mã lực.

Mẫu xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây, đạt 200 km/h sau 7 giây trước khi chạm tốc độ tối đa 352 km/h.

Điều khiến AMG One trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở thông số vận hành mà còn ở việc Mercedes mất nhiều năm để tinh chỉnh hệ thống truyền động F1 sao cho đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải, độ bền và khả năng sử dụng hàng ngày trên đường phố.

Chính vì vậy, nhiều chuyên gia nhận định AMG One gần như là “xe đua đội lốt xe thương mại”, kéo theo chi phí vận hành và bảo dưỡng cực kỳ đắt đỏ.

(Theo Carscoops)