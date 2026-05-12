Thương hiệu xe điện Thụy Điển Polestar vừa tạo nên bước đi chưa từng có trên thị trường ô tô Anh khi loại bỏ hoàn toàn cửa sổ phía sau trên mẫu SUV coupe điện Polestar 4. Đây được xem là lần đầu tiên một hãng xe thương mại tại Anh đưa ra thiết kế táo bạo như vậy. Mẫu xe có giá khởi điểm hơn 55.000 bảng Anh (khoảng 1,96 tỷ đồng).

Thay cho kính quan sát phía sau truyền thống, xe sử dụng hệ thống camera độ phân giải cao gắn trên nóc, truyền hình ảnh tới gương chiếu hậu kỹ thuật số bên trong cabin. Điều này được cho là sẽ tạo góc nhìn dễ dàng hơn cho tài xế khi xe chở đồ hoặc có người ngồi ở hàng ghế sau.

Theo lý giải của hãng, việc loại bỏ kính sau giúp các nhà thiết kế mở rộng phần mái kính toàn cảnh, tăng không gian và cảm giác thoáng đãng cho khoang hành khách phía sau. Phần mái kính này còn được phủ lớp tinh thể lỏng chống chói, có thể điều chỉnh thông qua màn hình trung tâm để kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cabin.

Bên cạnh thiết kế gây chú ý, Polestar 4 cũng được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại như màn hình cảm ứng trung tâm 15,4 inch, hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái HUD, hỗ trợ chuyển làn tự động cùng hệ thống đèn nội thất tùy chọn.

Tuy nhiên, thiết kế “không kính sau” cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi liên quan đến cảm giác lái.

Một số chuyên gia cho rằng việc phụ thuộc hoàn toàn vào camera và màn hình điện tử có thể khiến người lái mất cảm giác quan sát tự nhiên vốn đã quen thuộc suốt nhiều thập kỷ trong ngành ô tô. Đồng thời, trong trường hợp hệ thống camera bị trục trặc hay vướng bụi bẩn, người lái sẽ không thể quan sát bằng gương quang học ở phía sau xe.

Chuyên gia ô tô Rob Gill từng nhận định khi trải nghiệm mẫu xe điện này vào năm 2024 rằng việc thiếu cửa sổ phía sau là chi tiết “khó hiểu”, dù công nghệ camera mang lại góc quan sát khá rộng và hiện đại.

(Theo The Sun)

