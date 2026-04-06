Thương hiệu sữa yến mạch Oatside Việt Nam mới đưa ra phản hồi chính thức sau khi chiến dịch tuyển dụng vị trí “CMO” gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Trong thông báo được đăng tải, công ty Oatside Việt Nam cho biết đã ghi nhận các cuộc thảo luận liên quan đến hoạt động tuyển CMO gần đây. Doanh nghiệp thừa nhận việc tuyển dụng trên nền tảng chuyên nghiệp như LinkedIn cho một chiến dịch mang tính marketing là không phù hợp, dẫn đến sự nhầm lẫn và khiến một số người cảm thấy thất vọng.

"Chúng tôi muốn chia sẻ lời xin lỗi chính thức tới những cá nhân bị ảnh hưởng hoặc cảm thấy khó chịu với hoạt động này", thông báo nêu.

Theo Oatside, doanh nghiệp đã email trực tiếp cho các ứng viên để xác nhận toàn bộ dữ liệu ứng tuyển được xử lý bảo mật và sẽ được xóa vĩnh viễn. Thương hiệu cũng cho biết đang xem xét lại cách triển khai các chiến dịch tương tự trong tương lai nhằm đảm bảo sự rõ ràng và cẩn trọng hơn.

Thông tin tuyển dụng của Oatside Việt Nam đã khiến nhiều người hiểu lầm.

Trước đó, vào ngày 2/4, fanpage Oatside Việt Nam công bố kết quả tuyển dụng cho vị trí CMO tại thị trường Việt Nam. Người được chọn là P.H.Đ 4 tuổi, con gái của một KOL.

Thương hiệu giải thích rằng, vị trí "CMO" cần tuyển dụng không phải Chief Marketing Officer (Giám đốc điều hành tiếp thị) như cách hiểu thông thường, mà là Chief Milk Officer - "Giám đốc điều hành chốt sữa ngon", mang ý nghĩa hài hước nhằm nhấn mạnh rằng trẻ em là người cảm nhận hương vị sữa tốt nhất.

Tuy nhiên, do bài đăng tuyển dụng ban đầu được trình bày giống một thông báo tuyển việc thật, nhiều người cho rằng chiến dịch trên phản cảm và khiến ứng viên tìm việc hiểu nhầm.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn một em bé 4 tuổi đại diện cho chiến dịch quảng cáo hãng sữa hạt cũng bị cộng đồng mạng hoài nghi vì cho rằng trẻ em không phải đối tượng khách hàng chính của thương hiệu.

Bên dưới bài đăng thông báo về kết quả tuyển dụng CMO nêu trên, nhiều người dùng Facebook thể hiện quan điểm bức xúc của mình.

Thành lập tháng 12/2023, Công ty TNHH Oatside Việt Nam có số vốn 1,33 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là bán buôn tổng hợp. Chi tiết là thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa theo quy định.

Hiện, doanh nghiệp có hai người đại diện pháp luật, gồm: ông Benedict Lim Wei Han (sinh năm 1991), quốc tịch Singapore đang giữ chức vụ giám đốc và ông Bùi Hồng Thạc (sinh năm 1983) là phó giám đốc doanh nghiệp.