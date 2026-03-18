Chứng nhận an toàn của các sản phẩm do Motaro Group cung cấp

Chứng thư giám định tại Việt Nam

Trước khi đến tay khách hàng, các sản phẩm hàng tiêu dùng mẹ và bé do Motaro Group cung cấp đều được kiểm nghiệm tại Việt Nam để xác nhận đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn cho trẻ nhỏ. Quy trình này kiểm soát các yếu tố như có tồn dư các chất như formandehyd, amin thơm, những yếu tố trọng tâm của dòng sản phẩm dành cho bé.

SGS - Bảo chứng khoa học toàn cầu

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất là sản phẩm mẹ và bé do Motaro Group cung cấp đạt kiểm định từ SGS, tổ chức tiên phong thế giới trong lĩnh vực kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng.

SGS sử dụng các phương pháp thử nghiệm chuyên sâu để đánh giá sản phẩm dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm cả kiểm tra PFAS (nhóm per- và polyfluoroalkyl), chất được gọi là “hóa chất vĩnh cửu” vì khả năng tồn tại lâu dài trong môi trường và cơ thể con người. Nhờ quy trình kiểm định chuyên nghiệp, SGS đã xác nhận sản phẩm không phát hiện các hợp chất PFAS nguy hại, đồng thời không chứa kim loại nặng và không gây phản ứng bất thường trên da, một điều kiện then chốt cho các sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với trẻ nhỏ.

Dermatest - Tiêu chuẩn “vàng” về da liễu

Không chỉ dừng lại ở tấm vé kiểm định quốc tế, sản phẩm do Motaro Group cung cấp còn được Viện nghiên cứu da liễu độc lập Dermatest (Đức) trao chứng nhận “Excellently”, mức đánh giá cao nhất trong hệ thống kiểm nghiệm da liễu quốc tế.

Chứng nhận của Dermatest cấp cho dòng tã bỉm Momo Diamand

Dermatest là viện da liễu đứng đầu châu Âu, với quy trình kiểm nghiệm lâm sàng dựa trên thử nghiệm trực tiếp trên da người dưới sự giám sát chuyên môn của bác sĩ chuyên ngành. Chứng nhận này khẳng định sản phẩm phù hợp với da nhạy cảm, không gây dị ứng hay kích ứng, yếu tố được các chuyên gia da liễu và người tiêu dùng xem là “tiêu chuẩn vàng” để đánh giá độ an toàn của sản phẩm chăm sóc cho trẻ.

Motaro tham gia lớp học tiền sản của một bệnh viện

Đồng hành cùng nhiều bệnh viện uy tín trên toàn quốc

Bên cạnh các kiểm định quốc tế, các sản phẩm tã bỉm của Motaro còn được sử dụng trong nhiều chương trình hợp tác với nhiều bệnh viện trên toàn quốc, minh chứng cho chất lượng của sản phẩm.

Motaro thường xuyên tham gia các lớp học tiền sản của các bệnh viện uy tín

Trong thời đại mà sự an toàn và minh bạch là yếu tố tiên quyết khi chọn lựa sản phẩm cho trẻ nhỏ, Motaro đã chủ động xây dựng những tiêu chí kiểm định nghiêm ngặt từ trong nước đến quốc tế, đặc biệt với các dòng sản phẩm mũi nhọn như Honey Premium, Royalsoft. Việc phân phối các dòng sản phẩm tã bỉm đã được SGS, Dermatest chứng nhận không chỉ là bằng chứng cho chất lượng sản phẩm, mà còn thể hiện cam kết của Motaro Group trong việc mang đến những sản phẩm an toàn để mỗi gia đình Việt đều có thể an tâm chăm sóc bé yêu mỗi ngày.

(Nguồn: Motaro Group)