Lễ Công bố & Vinh danh những sản phẩm – dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025 vừa được Tạp chí Kinh Tế Việt Nam – VnEconomy tổ chức ở Hà Nội chiều 18/12.

PGS. TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, PGS. TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam nhận định: Nền kinh tế Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng số hóa. Bảo vệ người tiêu dùng trở thành trụ cột quan trọng để xây dựng một nền kinh tế minh bạch, nhân văn và phát triển bền vững.

“Nếu chúng ta coi thị trường là một cơ thể sống thì người tiêu dùng chính là “trái tim” duy trì sự vận hành của nó. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ đều hướng đến việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Khi quyền và lợi ích của người tiêu dùng được đảm bảo, niềm tin thị trường được củng cố, nền kinh tế sẽ vận hành lành mạnh, minh bạch hơn. Thực tế cho thấy, những thị trường có cơ chế bảo vệ người tiêu dùng tốt thì luôn có chỉ số năng lực cạnh tranh cao hơn. Doanh nghiệp ở đó không chỉ tuân thủ luật pháp mà còn xem việc tôn trọng người tiêu dùng như một chiến lược phát triển thương hiệu bền vững”, ông Linh chia sẻ.

Thực tế thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đang dịch chuyển theo hướng: công khai thông tin sản phẩm, thực hiện truy xuất nguồn gốc, triển khai trung tâm chăm sóc khách hàng đa kênh, chủ động thu hồi hàng lỗi. Điều này không chỉ giúp củng cố niềm tin khách hàng mà còn tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương cũng tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu lớn (big data) và trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác giám sát và bảo vệ người tiêu dùng. Khi cơ sở dữ liệu quốc gia được xây dựng và kết nối, việc phát hiện, cảnh báo sớm các vi phạm, hay theo dõi hành vi của doanh nghiệp sẽ trở nên minh bạch, chính xác hơn.

Tuy nhiên, TS. Phạm Ngọc Linh lưu ý, “mắt xích” cuối cùng nhưng quan trọng nhất là người tiêu dùng.

“Nếu không có người mua, hàng giả sẽ tự động biến mất. Sự tỉnh táo trong từng giao dịch, việc kiên quyết lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nói “không” với những giao dịch đáng ngờ và sẵn sàng tố giác hành vi vi phạm không chỉ bảo vệ quyền lợi cá nhân, mà còn là sự ủng hộ mạnh mẽ cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính, góp phần thanh lọc thị trường”, ông Linh phân tích.

Trong bối cảnh quyền lợi của người tiêu dùng vẫn đang bị xâm phạm bởi nhiều hình thức tinh vi, khó kiểm soát, ông Đào Quang Bính, Trưởng Ban tổ chức Chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025 khuyến nghị: “Người tiêu dùng cần được hướng dẫn cách kiểm tra mã truy xuất. Các nhà bán lẻ cần yêu cầu nguồn hàng có chứng nhận đầy đủ. Đặc biệt, doanh nghiệp phải coi chất lượng sản phẩm và minh bạch thông tin là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển bền vững”.

Các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp cùng chung nhận định, bảo vệ người tiêu dùng cũng đồng nghĩa với bảo vệ thị trường, bảo vệ thế hệ tương lai. Khi tất cả các bên cùng hành động, văn hóa tiêu dùng minh bạch sẽ dần hình thành. Đó là nền tảng để kinh tế Việt Nam phát triển bền vững, có trách nhiệm và nhân văn hơn.