Ngày 3/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý tại cơ sở kinh doanh New Style Club (phường Thái Bình).

Hàng chục người dương tính với ma túy tại quán bar New Style Club. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Trước đó, khoảng 23h30 đêm 27/9, Công an tỉnh Hưng Yên bất ngờ kiểm tra quán bar New Style Club có 15 bàn khách đang sử dụng dịch vụ. Tại đây, lực lượng chức năng tạm giữ các gói nilon chứa các tinh thể kết tinh màu trắng, các viên nén nghi là ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ, đồ vật phục vụ sử dụng ma túy như như ống hút, bình khí nén, bóng cười...

Lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh đối với 94 đối tượng có mặt trong quán, bước đầu cho kết quả dương tính với ma túy (các loại Methamphetamin, MDMA, Ketamin, cần sa) đối với 40/94 đối tượng.

Công an có mặt tại quán bar New Style Club. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố đối với 27 bị can gồm 7 bị can với vai trò chủ quán, quản lý, nhân viên và 20 bị can là khách hàng về các tội danh Tàng trữ, Mua bán trái phép chất ma túy; tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

