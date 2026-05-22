Những ngày gần đây, hàng trăm con cò nhạn bất ngờ xuất hiện trên các cánh đồng lúa ở xã Hòa Thịnh để tìm kiếm thức ăn, khiến nhiều người dân thích thú.

Sự hiện diện của đàn cò nhạn này đã làm không khí mùa gặt trên những cánh đồng lúa ở đây thêm rộn ràng, vui tươi.

Ông Phương Văn Lành - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết, theo ghi nhận, đàn cò nhạn quý hiếm có số lượng lên đến hàng trăm con. Chúng xuất hiện trên các cánh đồng để kiếm ăn từ mấy ngày qua.

Ông Lành cho biết, đàn cò này không phải lần đầu xuất hiện tại địa phương mà vài năm một lần, chúng sẽ quay trở lại. Lần gần nhất, chúng xuất hiện tại xã Hòa Thịnh là tháng 3/2026.

"Đàn cò nhạn di cư đến địa phương kiếm ăn cũng tạo nên một vẻ đẹp trên những cánh đồng. Tuy nhiên, cò nhạn (còn có tên gọi là cò ốc) thuộc Sách Đỏ nên người dân tuyệt đối không săn bắt, đặt bẫy. Mọi trường hợp săn bắt, đặt bẫy cò nhạn sẽ bị cơ quan chức năng xử lý", ông Lành nói.

Được biết, đầu tháng 5/2026 là thời điểm người dân xã Hòa Thịnh bước vào vụ thu hoạch lúa. Lúc này lượng thức ăn trên đồng ruộng trở nên phong phú hơn, thu hút nhiều loài chim tìm đến kiếm ăn, trong đó có đàn cò nhạn quý hiếm nói trên.

Cò nhạn có tên khoa học Anastomus oscitans, thuộc nhóm IB - động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Đặc điểm nhận dạng đặc trưng của cò nhạn là bộ lông màu trắng phối đen ánh lục, thường di chuyển theo nhóm lớn và chao lượn trên không trung.

Cò nhạn chủ yếu sinh sống tại các vùng đất ngập nước, bãi triều ven sông hoặc ven biển, nơi có nguồn thức ăn dồi dào như ốc, cua, ếch...

Hình ảnh đàn cò nhạn trên cánh đồng Hòa Thịnh:

Đàn cò nhạn bay lượn tạo nên bức tranh sinh động trên cánh đồng lúa Hòa Thịnh

Cò nhạn có màu trắng phối đen

Cò nhạn thường xuất hiện giữa mùa gặt để tìm kiếm thức ăn

Đàn cò nhạn ước tính lên đến hàng trăm con

