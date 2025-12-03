Sáng 3/12, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ xác nhận vụ việc và cho biết, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc giải quyết, ổn định tình hình.

Theo báo cáo của UBND xã Đại Đồng, vào khoảng 15h30 ngày 2/12, tại Công ty TNHH Thiên Diệu đóng trên địa bàn xã Đại Đồng, có khoảng 400 công nhân tổ may của công ty đã tập trung tại sân, ngừng làm việc để phản ánh phong cách, thái độ làm việc của quản lý sản xuất người Trung Quốc thường xuyên chửi, mắng và có những câu nói thiếu tôn trọng, xúc phạm công nhân. Đồng thời, phản ánh một số vấn đề liên quan đến thời gian làm việc, chế độ đãi ngộ.

Hình ảnh công nhân tập trung, ngừng làm việc. Ảnh: XĐ

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Đại Đồng đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng liên quan phối hợp xử lý vụ việc. Lãnh đạo UBND xã, Công đoàn xã đã trực tiếp xuống hiện trường nắm bắt tình hình, làm việc với đại diện công ty và người lao động. Tổ chức đối thoại, vận động công nhân giữ bình tĩnh, không để xảy ra mất an ninh trật tự, hỗ trợ công ty và công nhân tìm tiếng nói chung.

Theo vị lãnh đạo, sau khi giải quyết, phía công ty đồng ý thay đổi người quản lý sản xuất nhằm đảm bảo môi trường làm việc tích cực, an toàn và thân thiện cho công nhân. Đồng thời, xem xét điều chỉnh và ban hành văn bản quy định cụ thể để có sự thống nhất giữa các bên.

Sáng 3/12, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Công ty TNHH Thiên Diệu cho biết các công nhân đã đi làm bình thường.

Được biết, Công ty TNHH Thiên Diệu có trụ sở tại xóm Vổ, xã Đại Đồng (Phú Thọ), người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Hạnh. Công ty bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 4/2023, lĩnh vực sản xuất chính là sản xuất giày, dép.