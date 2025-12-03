Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, từ 17h đến 19h hằng ngày, đoạn đê tiếp nối cầu Vĩnh Phú (đoạn qua xã Sông Lô) thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc. Xe máy phải len lỏi giữa dòng xe tải, nhiều thời điểm giao thông tê liệt hàng chục phút trên con đường quê nhỏ hẹp.

Bà Nguyễn Thị Hoa (58 tuổi, xã Sông Lô) cho biết, từ khi thông cầu Vĩnh Phú, cuộc sống người dân bị xáo trộn. Theo bà Hoa, đường đê rất nhỏ, dốc nhưng phải "cõng" nhiều xe tải trọng lớn khiến cả khu dân cư náo loạn bởi tiếng còi và khói bụi.

Các phương tiện chen chúc đi qua đoạn đường chật hẹp.

Ô tô nối hàng dài len qua khu dân cư.

Đáng lo ngại hơn, khu vực này có hai trường Tiểu học và Mầm non Đức Bác nằm sát mặt đường.

Ông Nguyễn Văn Dũng (56 tuổi) chia sẻ: "Đường bé, xung đột giao thông xảy ra liên tục. Có hôm đường tắc hơn 30 phút, người lớn xoay xở còn khó, trẻ nhỏ đi học về càng nguy hiểm".

Nhiều xe tải trọng lớn chạy qua khu vực trường học, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Tài xế Nguyễn Văn Bắc (43 tuổi) cũng ngán ngẩm khi thường xuyên rơi vào cảnh "chôn chân" tại đây.

Theo anh Bắc, nguyên nhân chính của tình trạng trên là do hạ tầng không đồng bộ. Cầu to, đẹp nhưng đường dẫn xuống đê chỉ rộng vài mét, không có dải phân cách, thiếu lực lượng điều tiết nên mạnh ai nấy đi.

Toàn cảnh cầu Vĩnh Phú

Trao đổi về vấn đề này, ông Vũ Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Sông Lô xác nhận địa phương đã nắm rõ phản ánh của người dân.

Ông Thanh cho biết, dự án xây dựng tuyến đường dẫn mới từ cầu Vĩnh Phú vào đường tỉnh 306 đã được phê duyệt. Tỉnh Phú Thọ đang triển khai giải phóng mặt bằng, đồng thời có kế hoạch cải tạo, mở rộng tỉnh lộ 306 để giảm tải áp lực giao thông.

Tuy nhiên, trong khi chờ dự án hoàn thiện, người dân mong mỏi chính quyền sớm bố trí lực lượng điều tiết vào giờ cao điểm để đảm bảo an toàn và giảm bớt cảnh ùn tắc.