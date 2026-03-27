7h sáng, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội nói lời tiễn biệt với Đức cố Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn với sự hiện diện của tang quyến. Ảnh: TGPSG

Sau đó, linh cữu Đức cố Hồng y Gioan Baotixita được di chuyển từ nhà nguyện cổ ra lễ đài.

Thánh lễ an táng cố Đức Tổng Giám mục do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng làm chủ sự.

34 Đức Giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng hàng nghìn giáo dân ở khắp nơi tập trung về Trung tâm Mục vụ thuộc Đại chủng viện thánh Giuse Sài Gòn dự Thánh lễ an táng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Khuôn viên nơi cử hành Thánh lễ chật kín người.

Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Toà Thánh Vatican thường trú tại Việt Nam có lời phân ưu.

Trong không khí trang nghiêm, những bài hát thánh ca được ca đoàn hợp xướng liên tục ngân lên tiễn đưa cố Đức Hồng y về với Chúa.

Khoảng 11h, linh cữu Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được đưa vào nhà nguyện, bên trong Đại chủng viên thánh Giuse. Trong lúc di quan, chỉ có các cha, soeur cùng thân nhân linh cữu được vào trong nhà nguyện tham dự.

Maria Xuân Trang (phường Xuân Hoà) xem Đức Hồng y như người ông, người cha trong cộng đoàn. Dù chỉ biết ngài qua hình ảnh và video, chị vẫn cảm nhận sự gần gũi, luôn dành tình yêu mến đặc biệt đối với ngài. Là người đồng hương Cà Mau, chị tự hào khi Đức Hồng y luôn quan tâm, chăm lo đời sống giáo dân. Hôm nay, chị xin nghỉ để đến tiễn biệt Đức Hồng y.

Hàng dài người xếp hàng vào nhà nguyện tiễn biệt cố Đức Hồng y.