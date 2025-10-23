Hàng trăm hecta chuối ở bãi ven sông thuộc xã Mê Linh và xã Yên Lãng (Hà Nội) đã bị úng, thối rễ, đổ rạp không thể cứu vãn.

Sau hai năm liên tiếp chịu ảnh hưởng của lũ lụt, đây là vụ mùa khốc liệt khi thiệt hại cũ chưa thể hồi phục lại thêm trận lũ mới.

Tuy không phải là đợt lũ cao kỷ lục nhưng do nước rút chậm, những vườn chuối bị ngập sâu nhiều ngày, úng thân, nhiều buồng chuối còn non chưa kịp thu hoạch đã bị hỏng.

Những cánh đồng chuối hoang tàn xơ xác, nhiều buồng chuối còn non chờ ngày thu hoạch hư hỏng ngay trên thân cây.

Đứng giữa cánh đồng ngã rạp san sát, anh Nguyễn Văn Nhập, (xã Mê Linh) không giấu được vẻ mệt mỏi: “Nhà tôi trồng gần 30 hecta chuối, ước tính mất gần 90% diện tích. Bao nhiêu vốn liếng đổ xuống đây mất trắng. Tính cả năm ngoái và năm nay gia đình tôi thiệt hại hàng tỷ đồng. Tôi đang tính chuyển sang trồng hoa màu ngắn ngày như ngô, đậu, lạc, làm tạm để gỡ gạc, chứ trồng lại chuối phải cả năm mới thu, mà lũ nó lại như 2 năm nay thì khó mà gượng dậy nổi”.

Anh Trương Văn Nam, chủ 17 hecta chuối cho biết chỉ còn ít tháng nữa là chuối cắt bán được nhưng có 17 hecta thì 80% đã hỏng, ngọn đổ, lá vàng, hỏng hết. "Chi phí cây giống, phân bón đến công chăm sóc cả năm trời, vậy mà giờ thu không nổi đồng nào. Sắp tới còn phải tốn hàng chục triệu đồng để thu dọn và làm đất thì mới có thể canh tác tiếp được”, anh nói.

Người dân cho biết, mỗi cây chuối từ lúc xuống giống đến khi ra buồng tiêu tốn khoảng 80.000 đồng chi phí, gồm giống, phân bón, thuốc trừ sâu, nhân công và tiền vận chuyển. Có những vườn chuối nhìn đang xanh tốt nhưng cũng đang chết dần chết mòn vì thối gốc, người dân phải tự tay chặt bỏ.

Ở xã Yên Lãng, bà Lưu Thị Vân, một trong những hộ có diện tích chuối nhỏ hơn nhưng vẫn chịu ngập nặng đang cố gắng gom từng buồng chuối nhằm vớt vát lại thiệt hại, tìm hướng tiêu thụ. "Những buồng chuối không hỏng cũng không thể phát triển tốt được nữa", bà nói.

Cả năm chỉ trông vào một vụ thu hoạch, giờ mất trắng khiến nhiều hộ không còn vốn để tái đầu tư. “Chuối hỏng thì thương lái không mua, chỉ đành cắt những buồng còn lành mang về cho bò, lợn. Đỡ bỏ đi, cũng đỡ tốn tiền thức ăn chăn nuôi. Thiên tai liên tiếp khiến người nông dân Mê Linh chúng tôi chao đảo", ông Nguyễn Văn Khôi tâm sự.

Tất bật bón phân và phun thuốc cho 140 gốc chuối còn lại trên tổng số hơn 7.000 gốc, chị Nguyễn Thị Kim Lương (xã Yên Lãng) cho biết, 11 hecta trồng chuối của nhà chị gần như mất trắng. “Sau hai năm liên tiếp lũ lụt, đây có lẽ sẽ là vụ chuối cuối cùng của gia đình. Để tiếp tục kiếm kế sinh nhai, tôi quyết định bán đất ngoài này để vào Lâm Đồng mua rẫy cà phê. Tôi sinh ra trong gia đình làm nông nên chỉ biết bám lấy nghề nông. Mong rằng vào trong đó sẽ bớt thiên tai hơn, có cơ hội làm lại từ đầu”, chị Lương chia sẻ.

Yên Lãng và Mê Linh là vùng trồng chuối tiêu lớn nhất miền Bắc, nơi người dân gắn bó với nghề trồng chuối bằng kỹ thuật canh tác chuyên nghiệp. Loài trái cây này là nguồn thu chính, đảm bảo sinh kế cho hàng trăm gia đình.