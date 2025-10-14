Trưa 13/10, lũ đã rút dần tại các khu dân cư thuộc phường Vân Hà (tỉnh Bắc Ninh) nhưng nhiều nơi người dân vẫn phải lội bì bõm. Trận lụt lịch sử do ảnh hưởng của bão Matmo vừa qua, các xóm làng chìm trong biển nước do địa thế nằm cạnh sông Cầu.

Lũ qua đi, để lại lớp bùn đất dày cộm chừng 20cm. Mọi người phải dùng miếng gỗ lớn để đẩy chúng ra khỏi sân.

Tại trường THCS Vân Hà, lực lượng chức năng và các tình nguyện viên có mặt để hỗ trợ dọn dẹp các phòng học. Trong trận lụt, nước lũ dâng cao quá 2m, khiến toàn bộ tầng 1 dãy nhà chìm trong biển nước.

Thái (tình nguyện viên) cho biết, nhà em đã dọn dẹp xong, hôm nay em tới các trường và chợ dân sinh trong khu vực để hỗ trợ mọi người. "Thời điểm sau lũ là lúc rất cần sức người nên em không ngại việc lấm lem này", cậu học sinh nói.

Một khu chợ dân sinh thuộc phường Vân Hà những ngày qua đã ngừng hoạt động vì lũ lụt. Trong sân, lượng lớn bùn lầy còn đọng lại, dày tới 20cm.

Nhiều tình nguyện viên xung phong tới chợ dọn dẹp phải bám vào nhau để đi qua khoảng sân rộng, tránh trơn trượt.

Nhiều vật dụng dính chặt dưới đất, nặng trịch vì bám bùn. Tiếng hô hào dọn dẹp vang lên khắp khu chợ ven sông...

Bùn đất tràn vào nhà nhiều hộ dân. Chị Hương (người dân phường Vân Hà) phải khó khăn lắm mới di chuyển được các chum ủ rượu ra vệ sinh. "Tôi dọn dẹp từ 3h sáng đến giờ, mệt bở hơi tai mà chưa xong", chị ngao ngán nói.

Hết cào bùn đất trong nhà, người dân lại ra đường tất bật lao động. Việc dọn dẹp diễn ra nhanh chóng khi nước lũ vừa rút đi, tránh việc đất cát bám chặt khi trời nắng ráo.